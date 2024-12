Drones não identificados preocupam autoridades e população no nordeste dos EUA

Os céus do nordeste dos Estados Unidos continuam a ser sobrevoados por drones não identificados, gerando preocupação entre autoridades e moradores. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, solicitou ajuda às autoridades federais neste sábado (14) e destacou o impacto do fenômeno, que resultou no fechamento temporário das pistas de um aeroporto regional na noite de sexta-feira.

"Isso está indo longe demais", lamentou neste sábado (14) a governadora democrata de Nova York, Kathy Hochul. Segundo ela, o aeroporto precisou suspender operações por uma hora devido ao surgimento de "novos drones". A autoridade aeroportuária local confirmou o fechamento temporário, mas assegurou que os voos programados não foram afetados.

FALTA DE EXPLICAÇÕES

Nas últimas semanas, residentes de Nova York e Nova Jersey relataram frequentes avistamentos de drones, intensificando preocupações sobre a falta de explicações oficiais. Vídeos de dispositivos luminosos voando pelo céu têm circulado nas redes sociais, enquanto legisladores locais criticam a resposta do governo federal, liderado por Joe Biden, ao fenômeno.

Na quinta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, declarou que "não há evidências de que os drones relatados representem uma ameaça à segurança nacional ou pública". Kirby também afirmou que, até o momento, não há indícios de envolvimento de países estrangeiros.

Donald Trump, que tomará posse em janeiro próximo, comentou o assunto na sexta-feira em sua plataforma Truth Social, criticando o governo de Biden.

"Avistamentos misteriosos de drones em todo o país. Será que isso poderia realmente estar acontecendo sem que nosso governo saiba? Eu não acredito! As pessoas precisam saber disso, e imediatamente. Se não, derrubem eles!!!", escreveu.

Apesar das especulações, representantes do FBI, do Departamento de Segurança Nacional e da FAA (agência reguladora da aviação) informaram que, até agora, não há elementos que vinculem os drones a atividades criminosas ou ameaças externas. Um porta-voz da FAA destacou ainda que "voar um drone no espaço aéreo americano não é ilegal", lembrando que há quase um milhão de drones registrados no país.

