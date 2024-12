Rússia lança mais de 200 mísseis e drones contra a Ucrânia

A Rússia realizou, nesta sexta-feira (13), o maior ataque aéreo contra a rede energética da Ucrânia, desde o início da guerra. O País lançou 93 mísseis de cruzeiro e hipersônicos, além de mais de 200 drones, contra pontos do território ucraniano, em especial a região leste, onde as nações fazem fronteira. Em paralelo, o exército russo registrou avanços significativos para tomar a cidade de Pokrovsk, considerada crucial para as linhas de suprimentos das forças de Kiev.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que os militares do país abateram cerca 81 dos mísseis, incluindo 11 que foram alvejados com sucesso por caças modelo F-16, de fabricação estadunidense. As informações são da revista Veja.

A chefe da região de Ivano-Frankivsk, no leste do território ucraniano, Svitlana Onishchuk, declarou que a área sofreu “o maior ataque desde o início da guerra em larga escala”, de mísseis de cruzeiro e drones. “Os alvos são infraestrutura de energia crítica. Há ataques! Felizmente, atualmente, não há vítimas”, escreveu.

O ministro da Energia ucraniano, Herman Halushchenko, detalhou que os trabalhadores do setor estão atuando para “minimizar as consequências negativas (do ataque) para o sistema de energia”.

“Este é o ‘plano de paz’ de (Vladimir) Putin: destruir tudo. É assim que ele quer negociações, aterrorizando milhões de pessoas”, disparou Zelensky após o ataque desta sexta.

Por que a Rússia ataca a matriz energética da Ucrânia

Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, a Ucrânia já perdeu pelo menos a metade da capacidade energética. Nos últimos meses, a Rússia tem alvejado sistematicamente a infraestrutura de energia civil da nação vizinha, visando provocar caos e aterrorizar os cidadãos antes do início do inverno.

Nos próximos dias, a tendência é que a temperatura no território ucraniano caia abaixo de 0 °C. A queda na capacidade de gerar eletricidade pode ocasionar problemas nos sistemas de aquecimento de prédios e de casas.

Ao logo dos três anos de conflito, a Ucrânia já teve que introduzir diversas medidas para reduzir os impactos dos danos à rede elétrica, como desligamentos de emergência e cortes de energia programados.