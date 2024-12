Quem saiu do Masterchef Confeitaria? Veja como foi eliminação do reality nessa quinta (12)

Matheus deixou o Masterchef Confeitaria na noite dessa quinta-feira (12). O competidor caiu na maldição do reality show ao ser eliminado em uma prova que exigia que preparasse sua especialidade: bombons. Ele se atrapalhou com o tempo do desafio e o acabamento da sobremesa não agradou os chefs.

No episódio, a apresentadora Ana Paula Padrão explicou qual é a maldição do programa: "O cozinheiro erra na zona de conforto dele." E isso aconteceu com Matheus nessa noite.

"Estava bem confiante na prova. É uma coisa que faço com frequência, praticamente todo o dia. [...] sei que eu sei fazer, mas o tempo [de 2 horas] foi apertado, eu quis fazer todos os bombons pintados, então me compliquei um pouco", comentou o confeiteiro ao portal da Band.

Provas de quinta-feira

No primeiro desafio da noite, os confeiteiros tiveram que preparar uma sobremesa com café. Além de agradar o time de jurados da atração, eles também tiveram que ser avaliados pelo músico Lucas Lima.

Walkyria foi a vencedora da dinâmica ao apresentar um prato fundo falso que revelava um doce.

Já na prova da eliminação, os participantes tiveram que fazer diversos bombons que parecessem joias. Era necessário entregar uma caixa com quatro tipos diferentes de bombons.

Cesar venceu o desafio ao escolher sabores inusitados, como shoyu e wasabi, conquistando mais um pin. No entanto, Matheus, apesar de ter feito um trabalho com os sabores bem avaliado pelos jurados, não caprichou no acabamento e foi eliminado.