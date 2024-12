Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, é confirmado no The Town; confira line-up

A segunda edição do festival será realizada nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Além de Bruce e Capital Inicial, o festival também garantiu nomes como Green Day e Sex Pistols, outros headliners do Palco Skyline.

No Palco The One, as novidades são a banda CPM22 e um show inédito que unirá os Inocentes, uma das principais bandas de punk rock do País, e o cantor Supla. Eles se juntarão a Iggy Pop e Pitty, atrações anunciadas anteriormente.

Fora do Dia do Rock, o The Town 2025 terá a cantora Katy Perry. Ela será headliner do Palco Skyline no dia 14 de setembro.

Venda de ingressos começa em fevereiro

Além das novas atrações, o The Town 2025 anunciou que começará as vendas do The Town Card, modalidade que permite que quem o adquirir escolha a data de sua preferência posteriormente, no dia 20 de fevereiro.

Os preços ainda não foram divulgados. Em 2023, na primeira edição do festival, essa modalidade de ingressos se esgotou em pouco mais de três horas.