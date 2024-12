Animação 'Enrolados' pode ganhar live action com diretor de 'O Rei do Show'

O live-action de 'Enrolados' deve começar a ser produzido pela Disney a qualquer momento, segundo apontaram as revistas norte-americanas Deadline e Variety nesta quarta-feira (12). A animação original, lançada em 2010, deve ganhar uma adaptação, agora, com direção de Michael Gracey, conhecido por dirigir o musical 'O Rei do Show'.

Até o momento, a Disney não confirmou o projeto oficialmente, mas as duas publicações apontam que as expectativas são altas, já que Enrolados é uma das animações mais aclamadas do estúdio.

Além da direção com Gracey, o roteiro será assinado por Jennifer Kaytin Robinson, que trabalhou em 'Thor: Amor e Trovão'.

Sucesso nos cinemas

'Enrolados' foi lançado pela Disney ainda em 2010 e arrecadou mais de US$ 590 milhões nas bilheterias mundiais. O filme traz uma releitura do clássico de Rapunzel.

Não bastasse a importância em termos de números, o filme animado ainda rendeu uma indicação de Oscar de Melhor Canção Original pela música 'I See the Light'. A canção, inclusive, se tornou um dos temas mais emblemáticos do estúdio.

Até o momento, nenhum detalhe da adaptação em live-action foi divulgado.