Paulo Miklos, ex-vocalista do Titãs, é internado na UTI em SP

O cantor Paulo Miklos, 65, ex-vocalista do grupo Titãs, foi internado, nessa quarta-feira (11), em Unidade de Terapia Intensiva após sofrer complicações de uma gastroenterite. O artista está sob cuidados médicos no Hospital Samaritano, em São Paulo. As informações são do portal Splash, do Uol.

Rumores que circularam nas redes sociais, de que Paulo teria sido encontrado desacordado por uma funcionária, foram desmentidos pela assessoria dele. A equipe do cantor afirmou que as informações "não procedem".

A gastroenterite é uma inflamação do estômago e dos intestinos, que pode ser causada por microrganismos, intoxicações alimentares ou pela ingestão de medicamentos e toxinas. Os sintomas mais comuns incluem diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, febre e cólicas.

Segundo a agenda de shows de Paulo Miklos, ele tem apresentações marcadas para esta quinta-feira (12) em São Paulo e para o dia 14 em Contagem, Minas Gerais. Ainda não há informações se os compromissos foram adiados ou cancelados.

A última publicação do cantor nas redes sociais foi há três dias.