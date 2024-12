Ex-BBB Diego Grossi revela depressão e vícios em jogos de azar

O ex-BBB Diego Grossi, de 42 anos, fez um balanço do ano de 2024 nos Stories, e revelou ter lutado contra uma depressão e o vício em jogos de azar ao longo do ano.

“Posso dizer que, de 2024, só vou levar as coisas boas. O principal é o aprendizado, bagagem, a libertação da depressão, libertação do jogo... Estou saindo desta depressão. Fiquei preso em 2024 em jogos de azar, e acabou acontecendo tudo o que aconteceu”, disse ele.

O influenciador também como conseguiu largar o vício. “Graças a Deus, a mim e as pessoas que me ajudaram, larguei o vício do jogo. Não jogo mais e não faço mais propaganda de jogo. Está tudo na mão Dele agora”.

Diego ficou famoso nacionalmente ao participar do Big Brother Brasil em 2014. Foi lá que ele conheceu Franciele de Almeida. No último dia 11, os dois anunciaram o fim do casamento de nove anos. Eles começaram o relacionamento dentro do reality global e se casaram em 2015. Os dois têm um filho, Enrico Grossi.