Ex-bailarina do Faustão é denunciada formalmente pelo MPRN por lavagem de dinheiro para o tráfico

A denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) contra a ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana, foi formalizada, segundo informações do portal Leo Dias. Investigada na Operação Argento, da Polícia Federal, ela segue presa desde o dia 14 de novembro, em São Paulo, e é acusada de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, comandado por Valdeci Alves dos Santos, conhecido como "Prateado".

Conforme documento obtido pela publicação do colunista, Natacha teria sido denunciada 26 vezes por envolvimento nos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A ex-bailarina é implicada como integrante de uma rede responsável por movimentar recursos milionários por meio de contas bancárias e bens de luxo. Atualmente, ela segue presa na Cadeia Pública Feminina de Franco da Rocha, em São Paulo.

Investigações sobre lavagem de dinheiro

Ainda conforme o portal, as investigações apontam que Natacha possuía papel ativo no gerenciamento de patrimônio da organização. Ela, inclusive, teria utilizado o próprio nome em registros de imóveis e transações financeiras para ocultar origem criminosa dos valores.

Promotores reforçam que a conexão de Natacha com Valdeci fazia parte de uma estrutura sistemática de lavagem de dinheiro, sistema esse em que outros membros da organização participavam.

Segundo alguns documentos apreendidos, os bens registrados no nome da ex-bailarina eram referentes a períodos em que ela não tinha renda declarada compatível. Dessa forma, a suspeita é de que ela atuaria como "laranja" do esquema.

Outro ponto citado no processo é o histórico de transações suspeitas associadas a Natacha. Segundo MPRN, a dançarina teria participado de um sistema estabelecido para repassar os recursos do tráfico de drogas para familiares e associados de Valdeci.