Quem é Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa que trava disputa com o próprio pai

Um dos herdeiros da rede de loja Marabraz, Abdul Fares, de 40 anos, está movendo uma ação judicial contra o pai, Jamel Fares, de 64, pedindo sua interdição e curatela de bens, segundo a Folha de S. Paulo.

Abdul pede que o pai seja interditado em função de problemas de saúde como depressão profunda, cardiopatia grave, dependência química de medicamentos controlados, além de um quadro de agressividade, atestados por relatórios psiquiátricos e neurológicos.

O processo, que corre em segredo de Justiça em uma comarca na Bahia, foi descoberto pelo pai de Abdul por acaso, durante busca ativa que a assessoria jurídica do grupo faz rotineiramente. Segundo a Folha, Jamel Fares se defendeu chamando o filho de "ingrato e parasita".

"Nos últimos dois anos e meio, Abdul torrou em despesas pessoais pelo menos R$ 22,5 milhões com recursos que pertencem às empresas da família, em viagens de jatinho, aquisição de helicópteros, compra de diamantes no valor de milhões de reais para presentear sua noiva, entre outras indulgências", relata a defesa de Jamel na queixa-crime, conforme mostrado pela Folha.

Quem é Abdul Fares?

Abdul nasceu em São Paulo e é neto de Abdul Hadi Mohamed Fares, criador das lojas Marabraz, e tem descendência libanesa. Segundo o jornal O Globo, ele atua como diretor financeiro da loja de móveis Marabraz, fundada pela família, além de ser cofundador da empresa Blue Group Digital, marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo, e sócio da LP Real Estate, empresa que atua no setor imobiliário.

Nas redes sociais, o empresário tem cerca de 150 mil seguidores e costuma compartilhar mensagens de políticos famosos, como Winston Churchill, além de algumas montagens de fotos feitas por ele com recados motivacionais. No Instagram, apresenta-se apenas como cofundador da Blue Group Digital e sócio da LP Real Estate.

Abdul ganhou notoriedade ainda em 2024 quando começou a namorar Marina Ruy Barbosa, de 28 anos. Antes de Marina, ele namorou a ex-BBB e modelo Jaque Khury, entre 2008 e 2009.

As informações obtidas pela Folha também mostram que a defesa do pai de Abdul o descreve como "um dos mais dissolutos dos herdeiros da família", pelo estilo de vida "digno de um potentado árabe". A atriz global foi citada no processo em uma alegação de que o herdeiro da Marabraz comprou um anel para ela no valor de US$ 1 milhão com as verbas da empresa. Segundo a Folha, a equipe jurídica de Jamel afirma que o filho vive uma vida de luxo às custas do pai.