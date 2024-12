Marina Ruy Barbosa é citada em disputa judicial entre o noivo e o pai dele; entenda

O noivo da atriz Marina Ruy Barbosa, Abdul Fares, está movendo uma ação judicial para interditar o pai, Jamel, um dos sócios-fundadores da Marabraz. O filho pede a curatela do pai, alegando que ele apresenta problemas de saúde, como depressão profunda e dependência química. As informações são da Folha de São Paulo.

O caso corre em segredo de Justiça na comarca de Simões Filho, na Bahia. De acordo com a Folha, o processo gerou reações imediatas da equipe jurídica de Jamel, que moveu outra ação contra Abdul, no dia 5 de novembro. No texto, a defesa do pai acusa o filho de falsidade ideológica, descrevendo-o como "ingrato e parasita".

Marina aparece no processo pelo noivado dela com Abdul. A ação movida por Jamel retrata o estilo de vida do casal como "nababesco" e afirma que o herdeiro "torrou pelo menos R$ 22,5 milhões" em despesas pessoais, como em anel de US$ 1 milhão dado à atriz.

Segundo a Folha, a equipe jurídica de Jamel aponta que o filho vive a vida luxuosa às custas do pai. Por trás da disputa, está um negócio com faturamento anual de R$ 1 bilhão e o controle de uma holding bilionária.

O impasse familiar começou em 2011, quando o patrimônio da Marabraz foi colocado no nome dos herdeiros como estratégia de blindagem. Contudo, com o passar dos anos, a decisão foi se desgastando, com acusações mútuas de má gestão de lucros e práticas luxuosas descritas como "incompatíveis" com o perfil da empresa.

Processo na Bahia

Os advogados de Jamel questionam a escolha de Abdul de utilizar a comarca da cidade baiana para formular o processo de curatela. O patriarca alega que nem ele, nem o filho têm ligação com o Estado.

À Justiça, a defesa do herdeiro declara um endereço em uma casa simples, alugada por R$ 2.500, na Bahia, para justificar a escolha do foro. Ele e o pai residem em condomínios de luxo em São Paulo. A defesa de Jamel se utiliza deste fato para afirmar que a escolha da comarca foi uma tentativa de dificultar a contestação da interdição movida por Abdul.

Affair "de milhões"

Abdul e a noiva Marina vivem uma vida discreta juntos. O herdeiro da Marabraz tem apenas 153 mil seguidores no Instagram, com as últimas postagens feitas em 2020, compostas por frases motivacionais. Recentemente, a atriz esteve na CCXP, em São Paulo, e afirmou que agora mora junto do companheiro.

"Sim, sim (estamos morando juntos). Tem que fazer um 'test-drive', né?", brincou a atriz, que está fora da Globo depois de recusar um papel no remake de "Vale Tudo", que estreia em 2025.

Até a última atualização deste conteúdo, Abdul, Marina e integrantes da família Fares não se pronunciaram à imprensa sobre o assunto.