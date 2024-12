Sexta-feira 13 tem significado? Conheça as origens do mistério deste 'dia do azar'

Chegou a sexta-feira 13. Para alguns, esse pode ser o dia mais azarado do mês. Mas por que a data, que pode acontecer de uma a três vezes em um mesmo ano, é vista dessa forma?

As origens do mistério que ligam o último dia útil da semana e o número 13 remetem ainda à época de Cristo. Para Steve Roud, autor do guia da editora Penguin "Superstições da Grã-Bretanha e Irlanda", sexta foi o dia em que Jesus foi crucificado, o que transformou a data em um dia de "penitência e abstinência".

Mas as ligações com a figura religiosa não param por aí. Teorias citam que o azar do número 13 está relacionado ao número de pessoas presentes na Última Ceia de Cristo. Além dele, estavam os outros 12 apóstolos, inclusive Judas, que iria traí-lo.

Além de Jesus, outros personagens bíblicos aparecem em especulações sobre a data. Há supersticiosos que acreditam que Adão e Eva comeram o fruto proibido em uma sexta-feira ou que Caim matou Abel em uma sexta, dia 13.

Para além do cristianismo, os nórdicos também tinham as próprias teorias para o azar relacionado à data. Em algumas lendas, o deus Odin organizou um banquete para outros 12 deuses. Porém, Loki, o deus da mentira, não foi chamado e por isso armou uma confusão que resultou na morte de um dos convidados.

Outra teoria da mitologia envolve a deusa da fertilidade Frigga, esposa de Odin. A Igreja Católica teria “demonizado” Frigga para forçar a conversão dos bárbaros, que invadiram a Europa no início do período medieval. Por isso, ela se uniu ao demônio e 11 bruxas, e os 13 saíam toda sexta-feira para rogar pragas contra a humanidade.

Legenda: Primeiro filme da famosa franquia Sexta-Feira 13 foi lançado em 1980 Foto: Reprodução

Para além das histórias fantásticas e superstições religiosas, a literatura moderna também possui o exemplo de uma pessoa que popularizou a má fama da sexta-feira 13: o americano Thomas Lawson. Em 1907, ele publicou um livro chamado "Sexta-Feira 13".

No romance, um acionista de Wall Street manipulava o valor de ações para se vingar de seus inimigos, deixando-os na miséria. O livro, inclusive, foi uma das inspirações da clássica franquia de terror do mesmo nome, protagonizada pelo vilão Jason Voorhess.