Rebeldes sírios incendeiam túmulo do pai de Bashar al-Assad, na Síria

O túmulo de Hafez al-Assad, pai do presidente sírio deposto Bashar al-Assad, foi incendiado em sua cidade natal, Qardaha, de acordo com imagens de vídeo obtidas nesta quarta-feira (11) pela AFP.

Os registros mostram combatentes rebeldes e jovens assistindo ao incêndio e depois posando com a bandeira pré-dinastia Assad em meio às cinzas do local.

A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) disse que os rebeldes incendiaram o mausoléu, localizado no coração da comunidade alauíta de Assad em Latakia, no noroeste do país.

Hafez al-Assad governou a Síria durante três décadas, ficando no poder de 1970 até 2000, ano de sua morte.

Novo premiê sírio promete direitos

Nesta quarta-feira (11), o novo primeiro-ministro de transição da Síria garantiu que a coalizão liderada por islamistas, que derrubou Bashar al Assad, "garantirá" os direitos de todos os grupos religiosos, e pediu aos milhões de sírios que fugiram para o exterior que retornem ao país.

"Especificamente porque somos islâmicos, garantiremos os direitos de toda a população e de todas as religiões na Síria", afirmou o dirigente, que lidera um governo de transição até 1º de março.

A aliança rebelde que acabou com meio século de poder do clã Assad na Síria, no domingo (8), é comandada pelo grupo radical islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), um antigo ramo sírio da Al Qaeda. O movimento afirma ter rompido com o jihadismo, mas continua na lista de "terroristas" de vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos.