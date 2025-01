Mau tempo causa engavetamento com 95 carros no Cazaquistão

Um engavetamento com cerca de 95 veículos bloqueou a rodovia Astana-Petropavlovsk, no Cazaquistão, em meio a uma intensa tempestade de neve nesta sexta-feira (3).

Conforme o departamento de Saúde de Akmola, 20 pessoas ficaram feridas na ocorrência, incluindo oito crianças. Onze delas foram internadas com traumatismos cranioencefálicos, fraturas e contusões; e seis foram socorridas para tratamento ambulatorial.

Condições climáticas

A imprensa local informou que investigações preliminares indicam que o acidente foi causado pelas condições climáticas, assim como por falhas de segurança na condução dos motoristas.

Segundo a companhia que opera as rodovias do país, até as 19h deste sexta (3), (11h do horário de Brasília), as equipes de resgate retiraram 24 veículos da pista. Outros 30 saíram por conta própria. O tráfego foi parcialmente restaurado sob supervisão policial.

