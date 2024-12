Queda de árvore mata duas turistas em santuário de macacos em Bali, na Indonésia

Duas turistas morreram após serem atingidas por uma queda de árvore em Bali, na Indonésia, nesta terça-feira (10). O local é bastante frequentado por visitantes de todo o mundo por ser um santuário natural de macacos-de-cauda-longa, famosos pela interação com seres humanos.

As vítimas foram identificadas como Justine Christine, de 32 anos, natural da França, e Kim Hyoeun, de 42 anos, da Coreia do Sul. Imagens de câmeras de segurança mostram turistas apavorados, correndo para se proteger da árvore, que rapidamente desmorona.

No vídeo, é possível ver que famílias percorriam a região antes do acidente. Uma das filmagens mostra uma criança visivelmente assustada, mas que conseguiu sair ilesa após a queda da árvore. Em outra gravação, funcionários do parque e visitantes aparecem prestando socorro a uma das vítimas.

Veja também Mundo Saiba quem é Luigi Mangione, suspeito de matar CEO Brian Thompson, em Nova Iorque Mundo Kremlin se recusa a confirmar presença de Bashar al-Assad na Rússia: 'Não tenho nada para falar'

Além das duas mortes, outros visitantes relataram às autoridades que estavam feridos. Eles foram atendidos pela equipe médica do local, enquanto outro precisou ser levado ao Hospital Kenak Medical. Ainda não há confirmação de mais óbitos.

Em nota publicada nas redes sociais, a direção do santuário afirmou que preza pela segurança dos visitantes ao monitorar e podar as árvores do parque. O texto também diz que o motivo da queda está ligado a fatores climáticos. "O incidente foi causado por ventos fortes e condições climáticas extremas, que estão além do controle humano", informou.

O parque também afirmou que evacuou a área para garantir a segurança de todos os presentes e que estão trabalhando junto com as autoridades. "Nós agradecemos a compreensão e o apoio de todos durante este período difícil", finalizou o comunicado.