Presidente Lula está 'lúcido e orientado' sob cuidados semi-intensivos, diz boletim médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), internado desde o fim da noite de segunda-feira (9) no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segue "lúcido e orientado", de acordo com informações de boletim médico divulgado no fim da manhã desta sexta (13).

Segundo a publicação, Lula está "sob cuidados semi-intensivos" e se alimentou "normalmente e realizou caminhada pelos corredores" da unidade.

Lula deu entrada no hospital Sírio-Libanês de Brasília no início da semana após sentir fortes dores de cabeça. Após exames, foi constatado que o chefe do Executivo nacional estava com uma hemorragia em um dos ferimentos causados por uma queda em casa, em outubro. Lula foi levado para São Paulo para uma cirurgia de emergência.

Na manhã dessa quinta-feira (12), Lula passou por outro procedimento, de embolização da artéria meníngea média, para impedir novos sangramentos na cabeça, que durou cerca de uma hora.

Na coletiva ocorrida após a realização do procedimento, os médicos informaram que Lula deve deixar a UTI ainda nesta sexta-feira e ter alta até a próxima terça-feira (17). O presidente deve ir direto para Brasília, onde poderá despachar do Palácio do Alvorada.

Os médicos recomendaram que o presidente tente fazer repouso e evite fazer esforço físico e mental nos próximos dias.

