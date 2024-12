Policial aposentado encontra músicas inéditas de Michael Jackson abandonadas em depósito

Um agente aposentado da polícia rodoviária da Califórnia, Gregg Musgrove, descobriu um valioso tesouro de músicas inéditas do falecido rei do pop Michael Jackson. A descoberta foi divulgada nesta quinta-feira (13) pelo Hollywood Reporter.

Musgrove encontrou as gravações em um depósito de armazenamento na cidade de Van Nuys, que havia sido adquirido por um sócio. O local pertencera ao produtor musical Bryan Loren, que trabalhou com artistas como Whitney Houston e Sting, mas seu paradeiro atual é desconhecido.

Dentro do depósito, foram encontradas 12 fitas cassete e gravações digitais (DAT) contendo 12 canções inéditas de Michael Jackson, compostas antes do lançamento do álbum "Dangerous", em 1991.

Restrição de divulgação das músicas

Apesar da empolgação com a descoberta, a divulgação pública das músicas esbarra em questões legais. O advogado de Musgrove entrou em contato com o Jackson Estate, entidade responsável pela administração do legado de Jackson, e foi informado de que todos os direitos autorais das gravações e composições pertencem ao espólio do cantor, impedindo sua divulgação pública.

O Jackson Estate confirmou ao Hollywood Reporter que possui os originais das gravações e que, legalmente, "nada comercial ou de outro tipo pode ser feito com as cópias DAT".

Algumas das fitas registram conversas entre Michael Jackson e Bryan Loren, discutindo as músicas e o processo criativo. Musgrove comentou sobre a experiência: "Ouvir Michael Jackson falar e brincar foi realmente incrível."

Entre as canções encontradas, está "Don't Believe It", que parece abordar os rumores sobre supostos abusos sexuais de Jackson, e "Truth on Youth", que aparenta ser um dueto de rap entre Jackson e LL Cool J. Musgrove planeja agora oferecer as fitas a casas de leilão.