Veja o que se sabe sobre os drones não identificados avistados nos EUA

Os avistamentos de drones misteriosos em estados da região Nordeste dos Estados Unidos, como Nova Jersey, atraíram a atenção da mídia e das autoridades locais nos últimos dias. Nesse domingo (15), o governo Joe Biden minimizou as preocupações em torno do assunto, reiterando não haver relatos de ameaças à segurança.

Segundo informações da agência Reuters, a onda de relatos iniciou em novembro e, nas últimas semanas, espalhou-se para localidades como Maryland, Massachusetts e Nova York, entre outras.

A preocupação com os equipamentos não identificados levaram, inclusive, à criação de uma página no Facebook chamada "Drones Misteriosos de Nova Jersey — vamos resolver isso" (em tradução livre), que conta com mais de 72 mil membros. Nela, usuários compartilham vídeos de dispositivos luminosos voando pelo céu.

Veja também Mundo Morador de Nova Jersey registra OVNI no céu dos EUA: 'Tamanho de um ônibus escolar'

No sábado (14), a governadora de Nova York, Kathy Hochul, solicitou ajuda às autoridades para o caso e destacou o impacto do fenômeno, que resultou no fechamento temporário das pistas de um aeroporto regional na noite de sexta-feira (13), "após informações da FAA [agência reguladora da aviação dos EUA] sobre o avistamento de um drone". A suspensão não afetou os voos no terminal.

O que diz o governo?

O secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, tentou minimizar, nesse domingo, as preocupações em torno do assunto, destacando não haver relatos de ameaça a segurança. Segundo ele, parte dos avistamentos são, na verdade, aeronaves tripuladas.

"Se identificarmos qualquer envolvimento estrangeiro ou atividade criminosa, comunicaremos aos americanos. Atualmente, não temos conhecimento de nenhuma", esclareceu.

FBI descarta ameaça criminosa

Representantes do FBI, da Segurança Nacional e da FAA reiteraram que nesta etapa das investigações nenhum elemento está relacionado com uma atividade criminosa ou com uma potência estrangeira.

Um funcionário da FAA lembrou que "não é ilegal voar um drone no espaço aéreo americano". O FBI informou haver "quase um milhão de drones registrados" nos Estados Unidos. No domingo, Mayorkas também lembrou do alto número de dispositivo registrados no País. "Quero garantir aos americanos que estamos trabalhando nisso", afirmou.

À medida que o preço dos drones se torna mais acessível — com modelos pequenos disponíveis por cerca de 40 dólares (R$ 240) —, a quantidade e a popularidade dessas aeronaves aumentaram significativamente nos Estados Unidos.

Pessoas são presas por operar drone

A polícia de Boston anunciou nesse domingo que dois homens do estado de Massachusetts foram presos na noite de sábado por supostamente conduzirem uma "operação perigosa com drones" perto do Aeroporto Internacional Logan.

Nesse mesmo dia, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou que as autoridades concordaram em enviar ao estado um sistema de detecção de drones.

Trump e políticos criticam postura de Biden

O caso tem gerado críticas ao governo de Joe Biden. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, é uma das vozes contra o atual mandatário. "Avistamentos misteriosos de drones em todo o país. Será que isso poderia realmente estar acontecendo sem que nosso governo saiba? Eu não acredito! As pessoas precisam saber disso, e imediatamente. Se não, derrubem eles!!!", escreveu.

Membros do próprio partido do atual presidente também endossam o coro contra o chefe de Estado. O principal senador democrata, Chuck Schumer, pediu nesse domingo que medidas sejam tomadas para facilitar a cooperação entre autoridades federais, estaduais e locais para detectar e, se necessário, "derrubar" qualquer drone considerado uma ameaça.