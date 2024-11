Invasão de OVNIS no Reino Unido

“O que eu diria a você, Jennifer, é que eles estão sendo monitorados ativamente. Os líderes da instalação determinaram até agora que nenhuma destas incursões impacta os residentes da base, as instalações ou os bens que temos nessas bases. É claro que continuamos a trabalhar com as autoridades do país anfitrião e com os nossos parceiros de missão para garantir a segurança do nosso pessoal, das nossas instalações e do equipamento”, disse o General de Brigada Patrick Ryder em coletiva no Pentágono.