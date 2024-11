Nessa sexta feira (29), houve o lançamento de um foguete brasileiro a partir do território nacional. Para ser mais específico, do Centro de Lançamento de Parnamirim-RN – na verdade, chama-se Centro de Lançamento da Barreira do Inferno - CLBI.

Bem que poderiam trocar o nome inferno por Parnamirim. E não é por motivo religioso. O nome de um programa influencia seu sucesso, seu marketing. Agora, como vou explicar para a família que vou conhecer a barreira do inferno?

Veja também Ednardo Rodrigues Invasão de OVNIS no Reino Unido Ednardo Rodrigues Oreshnik: como funciona o míssil espacial usado pela Russia contra a Ucrânia

O foguete brasileiro lançado chama-se VS-30, criado em 1997 pelo IAE com capacidade suborbital. Isso significa que ele possui capacidade de ir ao espaço. Quem acompanha meus textos, já sabe: atinge-se o espaço a 100 km de altitude, na qual fica a linha de Karmann. Algo que nenhuma outra equipe de foguetemodelismo no Brasil consegue atingir, apenas a Força Aérea.

O foguete, de cerca 7,43 m, pesa aproximadamente 300 kg e atinge velocidade pouco acima de mach 5 (6 mil mk/h). Apesar de ser um foguete pequeno, esse relançamento representa uma nova onda do setor aeroespacial brasileiro.

Nesta sexta-feira (29), o CLBI foi palco de um momento histórico para o Programa Espacial Brasileiro: o lançamento do foguete suborbital VS30 V15, realizado pela @fab_oficial, com cerca de mil cartas escritas por alunos de escolas públicas do Rio Grande do Norte. ✉️



📽️: FAB pic.twitter.com/NEtduSrphZ — Agência Espacial Brasileira (AEB) (@espacial_aeb) November 29, 2024

O programa espacial brasileiro iniciou oficialmente em 1961 com o decreto 51.133, assinado pelo presidente Jânio Quadros. O programa foi responsável por desenvolver vários satélites com fins militares e meteorológicos. Também foram criados vários foguetes com capacidade suborbital. O VS-30 foi um deles. Nunca se criou um foguete orbital, ou seja, capaz de colocar um satélite em órbita.

O projeto mais promissor, sem dúvidas, foi o Veículo Lançador de Satélites (VLS). O Brasil fez dois lançamentos-testes desse enorme foguete. Algo muito parecido com o que a SpaceX está fazendo neste momento com a Starship: lança, falha, corrige e lança novamente até obter sucesso.

Contudo, era praticamente impossível acertar no segundo lançamento um projeto de um foguete orbital com quatro busters laterais – Falcon Heavy tem dois. No segundo lançamento, o VLS saiu meio que fazendo moonwalk. Subiu bastante e não “explodiu”, foi acionado o sistema de terminação de voo uma vez que saia da trajetória prevista. É claro que o sistema de terminação de voo tem a finalidade de explodir o foguete mesmo.

Tudo estava certo para o terceiro lançamento, mais de 21 pessoas estavam trabalhando nos ajustes finais, quando o VLS ignitou misteriosamente. O combustível sólido consumiu tudo em uma explosão no solo. Dentre as 21 vidas perdidas, estavam os cientistas, engenheiros e técnicos mais capacitados do país. Até o hoje o programa espacial não se recuperou a ponto de tentar lançar outro veículo orbital.

O desenvolvimento de satélites continuou, mas foram lançados a partir de outras nações, a exemplo de Rússia, França, Índia e China. Estas duas últimas inclusive se inspiraram significativamente no programa brasileiro. O relatório oficial deu um laudo aceitando a tragédia como um acidente.

Concordei à época, pois duvidei muito que alguém tivesse coragem de fazer algo dessa magnitude com seres humanos. Mas existe um país em que isso é normal. Um país que tem um ex-espião declarado na presidência cuja arte é a sabotagem. Que se beneficiou com o atrofiamento do programa espacial brasileiro. Que já sacrificou a vida de mais de 600 mil soldados para gastar a munição dos ucranianos. Que existe, existe!

Mas que bom o Brasil está se reerguendo. E não vamos falar de fênix porque era um símbolo nazista. Vamos falar de perseverança do Programa Espacial Brasileiro que, com o relançamento do VS-30, mostra o interesse em desenvolver esse setor no país.

Durante o governo Bolsonaro, sob o ministério do ex-astronauta Marcos Pontes, foi criado um programa de oportunidade para equipe de estudantes desenvolverem foguetes de verdade. Mais de 23 equipes foram contempladas em todo o país. A minha foi uma delas. Ainda no ministério do astronauta, o Brasil testou o motor do Veículo Lançador de Microssatélites (VLM)

Agora, no atual governo, o lançamento do VS-30 mostra interesse em continuar desenvolvendo o setor. Se esse foi lançado é porque outros mais avançados serão lançados em breve. Isso fica claro, uma vez que o objetivo do evento foi justamente treinar a equipe da base.

É claro, que não está livre de críticas – aqui, pelo menos, podemos criticar. Mas que o programa traga muitas inovações para a indústria brasileira que não se restringe apenas ao setor aeroespacial.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil