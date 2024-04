Castanhão, Orós e Banabuiú: 3 maiores açudes do Ceará têm melhor volume de água em mais de 10 anos

Com o enfraquecimento do El Niño, a quadra chuvosa de 2024 no Ceará tem superado as expectativas iniciais e garantido um bom aporte nos açudes com a continuidade de boas precipitações. Prova disso é que os três maiores reservatórios do Estado atingiram, neste fim de abril, o melhor volume em mais de 10 anos, conforme monitoramento do Portal Hidrológico.

Com as quadras excepcionais de 2004 e 2009, os açudes praticamente encheram, beirando os 95% de capacidade. Porém, com o prolongado período de seca no Estado, entre 2012 e meados de 2018, as reservas foram totalmente comprometidas, e os gigantes ficaram no volume morto - abaixo de 5%.

O processo de recuperação só foi retomado em meados de 2022 e se intensificou no mês de março de 2023, o mais chuvoso em 15 anos.

O Banabuiú, localizado na cidade de mesmo nome e terceiro maior do Ceará, esteve praticamente seco entre 2015 e 2019. Agora, atingiu 42,05%.

Já o Orós, segundo maior, marcou 73,1%, melhor resultado desde 2012. Em 2020, o reservatório chegou a menos de 5% de todo o volume, embora já tenha sangrado em quatro momentos: 2004, 2008, 2009 e 2011.

Maior e mais estratégico açude do Estado, o Castanhão está com 35,2% do total. A última vez que isso ocorreu foi em 2014. O cenário é bem diferente de 2018, quando ele guardava apenas 2% do volume.

Conforme a classificação da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), Banabuiú e Castanhão estão na categoria de “alerta”, quando o reservatório tem entre 30% e 50% da capacidade. Já o Orós está na categoria “muito confortável”, reservada àqueles acima de 70%.

Para onde vai a água dos açudes?

Nesse primeiro semestre do ano, quando ocorrem chuvas no Ceará, os Comitês de Bacias Hidrográficas estabelecem um teto máximo para a liberação da água dos açudes, que funcionam como um complemento para que não haja desabastecimento. Após junho, quando a quadra chuvosa já foi encerrada, acontece uma nova discussão durante a Reunião de Alocação Negociada de água.

Para o período 2024.1, ficou definido que o Banabuiú cede 1000 l/s, tanto para a perenização (continuidade) do rio como para seu entorno. O Orós fornece 2.000 litros por segundo para atender às regiões próximas, e o Castanhão teve vazão aprovada de 14 m³/s.

Situação do Ceará

Nessa sexta-feira (26), o Portal Hidrológico marca 55,4% de reserva total de água nos 157 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), também o melhor resultado em 12 anos.

No momento, há 73 açudes sangrando simultaneamente - uma quantidade superior à registrada em 2023 - e mais oito com volume acima de 90%. No entanto, ainda há 20 reservatórios abaixo de 30%, categoria considerada “crítica” pelo monitoramento. O pior cenário é o do açude Favelas, em Tauá, com apenas 1,44% do total.