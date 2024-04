Com açudes da Bacia Metropolitana cheios, Fortaleza deixa de receber águas do Castanhão

A transferência de águas do Açude Castanhão, maior reservatório do Ceará, situado na Bacia do Médio Jaguaribe, para o abastecimento de Fortaleza e demais cidades da Região Metropolitana autorizada desde janeiro deste ano foi interrompida no início deste mês. Isso porque, segundo a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), com o volume acumulado na Bacia Metropolitana, que inclui açudes como o Pacajus, o Pacoti, o Riachão e o Gavião, os municípios da RMF têm água assegurada. Mas, o Castanhão segue recebendo as águas da Transposição do Rio São Francisco.

A Bacia Metropolitana está, atualmente, com 78% do volume acumulado - segundo dados do Portal Hidrológico do Governo do Ceará -, ou seja, em um nível de armazenamento hídrico considerado confortável. Em nota, a SRH informou que a estimativa é que o Ceará ainda terá “45 dias de quadra chuvosa e a expectativa é que a reserva hídrica aumente e continue garantido o abastecimento da RMF sem a precisão de transferência de água do Castanhão”.

Com isso, as águas do Castanhão ficam armazenadas no reservatório e vão contribuir para o abastecimento da região do Vale do Jaguaribe. Atualmente, o Castanhão está com 32,08% do volume acumulado.

Volume dos principais reservatórios da Bacia Metropolitana

Açude Pacajus (Chorozinho): atingiu 100% no dia 7 de abril

Açude Gavião (Pacatuba): está com 96,96% do volume acumulado

Açude Pacoti (Horizonte): está com 75,31% do volume acumulado

​Açude Riachão (Itaitinga): está com 75,21% do volume acumulado

Águas do Castanhão

Em janeiro de 2024, após 5 anos sem essa dinâmica, a Região Metropolitana de Fortaleza voltou a receber as águas do Castanhão, via Eixão das Águas. Isso porque naquele momento, diante de um prognóstico no qual havia grande probabilidade das chuvas serem abaixo da média, o Governo do Estado vislumbrou que o ano poderia ser de seca e as populações teriam o abastecimento comprometido, necessitando do reforço do Castanhão.

No prognóstico divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) em janeiro, para os meses de fevereiro, março e abril, a maior tendência, com 45%, era de chuvas abaixo da média e havia uma grande projeção de que a influência do El Niño, aquecimento do oceano Pacífico, geraria um ano de seca no Ceará. Mas fevereiro e março tiveram chuvas acima da média.

Em abril, no novo prognóstico divulgado pela Funceme, o Ceará tem 40% de probabilidade de ter chuvas dentro da média nos meses de abril, maio e junho.

Antes, em fevereiro, quando a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) e os Comitês de Bacias Hidrográficas definiram pelo reforço à RMF, o sistema hídrico metropolitano estava com 52% da capacidade total.

Na época, a partir de simulações realizadas pela Cogerh, a estimativa era de que a transposição das águas do Castanhão para a RMF deveria acontecer em março e se prolongar até o fim do ano.

Também em fevereiro, o Governo Estadual anunciou que o Ceará passaria a receber novamente as águas da Transposição do Rio São Francisco O recurso chega pela barragem de Jati, no Cariri cearense, em uma vazão de 6,5 metros cúbicos por segundo (m³/s). No mesmo mês foi iniciada a operação de bombeamento das águas do Rio São Francisco em direção ao Castanhão e de lá seguir para a RMF.