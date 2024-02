Ceará recebe máximo de água da Transposição do São Francisco a partir desta sexta-feira (16)

Em razão do prognóstico de chuvas abaixo da média este ano, o Ceará receberá, a partir desta sexta-feira (16), o máximo de água disponível pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelas redes sociais, após ter a solicitação de liberação da água aceita pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR).

Conforme Elmano de Freitas, a água será liberada na vazão de 6,5 metros cúbicos (m³) por segundo, do município de Jati em direção ao açude Castanhão.

"A medida neste momento é estratégica diante das chuvas registradas nos últimos dias. Com o solo úmido e a presença de água corrente no percurso até o Castanhão, são reduzidas as infiltrações e, com isso, o desperdício de água", destacou Elmano.

Ainda segundo o governador, deve ser feita uma avaliação técnica constante para fazer o controle eficiente da liberação de água da Transposição conforme os níveis de chuva, priorizando, assim, o máximo de recarga do Castanhão com o mínimo de desperdício de água no trajeto.

Veja também

Escassez hídrica

O ofício enviado ao MIDR data do último dia 2 de fevereiro, destacando o prognóstico climático da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) para 2024, que aponta 45% de probabilidade de chuvas abaixo da média histórica nos meses de fevereiro a abril.

Conforme descrito no documento, diante da iminência de uma possível crise hídrica, "faz-se crucial a implementação de medidas preventivas e emergenciais, visando minimizar os impactos sobre a população e economia local".

"Agradeço ao ministro Waldez Góes e ao presidente Lula pelo compromisso em atender, prontamente, essa importante medida que visa minimizar os efeitos da escassez hídrica para os cearenses. Continuaremos trabalhando na implementação de ações preventivas e emergenciais para a convivência com a estiagem em nosso estado", escreveu Elmano de Freitas, após ter o pedido atendido.