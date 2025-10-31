Diário do Nordeste
Foto de mulher negra com vestido colorido derrama água de balde dentro de outro reservatório devido à falta de água na cidade de Milhã, no Ceará

Ceará

Além de Milhã, mais 3 cidades do Ceará podem ‘colapsar’ por falta de água até outubro; veja locais

Poços e adutoras são apontadas como principais saídas para manter abastecimento da população

Nicolas Paulino 17 de Junho de 2025
Imagem é uma montagem: à esquerda, quatro homens atravessam, em um carro branco com caçamba, a barragem do Açude Orós ; à direita é uma imagem nítida e vibrante vista de cima da barragem do Açude Orós, antes de o açude voltar a sangrar.

Ceará

Homens que trafegavam pela barragem do açude Orós são funcionários da obra, diz empresa

Cogerh reforça que o tráfego de veículos no local não é autorizado

Redação 07 de Junho de 2025
Imagem mostra sede da Cogerh

Papo Carreira

Cogerh abre seleção de estágio de nível superior em Fortaleza; veja detalhes

Os selecionados terão jornada de 20 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 787,89 mensais

Redação 24 de Abril de 2025
Açude Tatajuba e sua parede com área verde ao redor

Ceará

Açude sangra no interior do Ceará após 13 anos

Em 2021, o reservatório esteve em sua situação mais crítica, quando atingiu apenas 13%

Nícolas Paulino 24 de Março de 2025
Reservatório Forquilha, na cidade com o mesmo nome, com o volume vertendo

Ceará

Veja onde se localizam os 32 açudes que estão sangrando no Ceará

O Estado tem 18 reservatórios com mais de 90% da capacidade preenchida, enquanto outros 30 açudes estão abaixo de 30% do volume total

Gabriela Custódio 18 de Março de 2025
Açude Sucesso sangra na cidade de Tamboril

Ceará

Ceará tem 24 açudes sangrando em 20 cidades; veja vídeo

Maioria fica nas áreas próximas ao litoral e na região Norte, onde tem chovido mais

Nicolas Paulino 10 de Março de 2025
Cachoeira em distrito de Sobral no Ceará

Ceará

Risco de rompimento? População denuncia desgastes em açudes e cobra inspeções após aumento de chuvas no CE

Rachaduras e erosão em paredes causam preocupação sobre possíveis inundações em vilarejos e bairros do entorno

Nicolas Paulino 31 de Janeiro de 2025
Criança pula no açude São Pedro Timbaúba

Ceará

Açudes do CE sangram após chuvas, mudam paisagem seca e atraem visitantes de cidades próximas; veja imagens

Reservatórios antigos movimentam lazer e economia de pequenas comunidades

Nicolas Paulino 29 de Janeiro de 2025
Pescador lança rede no açude Castanhão

Ceará

Com chuvas fortes, entrada de água nos açudes do CE cresce 23 vezes em uma semana

Dados da Cogerh mostram melhor resultado desde 2022 para o período

Nicolas Paulino 17 de Janeiro de 2025

Ceará

Entenda por que rios do CE secam após as chuvas, mas não trazem impacto negativo no abastecimento

Brasil passa pela maior seca em extensão e intensidade em 70 anos, conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mas Ceará atravessa momento “tranquilo”

Nícolas Paulino 17 de Setembro de 2024
