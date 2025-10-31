Poços e adutoras são apontadas como principais saídas para manter abastecimento da população
Cogerh reforça que o tráfego de veículos no local não é autorizado
Os selecionados terão jornada de 20 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 787,89 mensais
Em 2021, o reservatório esteve em sua situação mais crítica, quando atingiu apenas 13%
O Estado tem 18 reservatórios com mais de 90% da capacidade preenchida, enquanto outros 30 açudes estão abaixo de 30% do volume total
Maioria fica nas áreas próximas ao litoral e na região Norte, onde tem chovido mais
Rachaduras e erosão em paredes causam preocupação sobre possíveis inundações em vilarejos e bairros do entorno
Reservatórios antigos movimentam lazer e economia de pequenas comunidades
Dados da Cogerh mostram melhor resultado desde 2022 para o período
Brasil passa pela maior seca em extensão e intensidade em 70 anos, conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mas Ceará atravessa momento “tranquilo”