Homens que trafegavam pela barragem do açude Orós são funcionários da obra, diz empresa

Os quatro homens filmados atravessando de carro a estrutura da barragem do Açude Orós, no interior do Ceará, são funcionários que atuam na obra de modernização do reservatório. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pela equipe do Consórcio TSC Britânia, responsável pelos serviços no local.

As imagens, registradas por moradores, mostram o veículo cruzando a barragem enquanto é atingido pela forte correnteza da queda d’água. Nas filmagens, é possível ver o motorista e outros três homens na parte traseira do carro.

Para garantir a segurança na rota, o Grupamento de Bombeiros Civis de Orós afirmou ao Diário do Nordeste que um bombeiro civil estava entre as três pessoas na parte externa do veículo.

Em nota, o Sindicato dos Bombeiros Civis do Estado do Ceará (SINDIBOMBEIROS-CE) destacou o trabalho da equipe na segurança da obra. “O Grupamento tem prestado apoio na segurança dos trabalhadores envolvidos na reforma das estruturas do Açude Orós. Fomos convidados a visitar as instalações do Grupamento e pudemos constatar a capacidade técnica e operacional da equipe", esclarecem.

No entanto, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) reforça, em nota, que “o local mostrado nas imagens não é destinado ao tráfego de veículos”.

Reforma no local

O Açude Orós, segundo maior do Ceará, passa por uma reforma que inclui a modernização da válvula dispersora e da turbina. Em razão das intervenções, a liberação de água foi temporariamente suspensa por 15 dias — período que se encerra nos próximos dias.

Segundo a Cogerh, a obra segue um cronograma estabelecido previamente e tem como objetivo garantir a segurança e a eficiência da infraestrutura hídrica. Mesmo assim, o órgão reiterou a necessidade de que todos os procedimentos sigam as normas técnicas e de segurança previstas para a área.