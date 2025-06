Homens passeiam de carro sobre barragem do açude Orós, no Ceará; veja vídeo

Quatro homens foram flagrados passeando com um carro sobre a barragem do açude Orós, o segundo maior reservatório do Ceará.

Em imagens registradas por populares que estavam no local, é possível ver o motorista e mais três homens na parte traseira do veículo.

Eles cruzaram a barragem com o carro sendo atingido pela correnteza da queda da água que atinge 60 metros de altura.

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), em nota ao Diário do Nordeste, afirmou que não é permitido o tráfego de veículos sobre a barragem.

“A Cogerh informa que o local mostrado nas imagens não é destinado ao tráfego de veículos e que o carro em questão não pertence à frota da Companhia”, alertou a entidade.

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

O Diário do Nordeste anunciou, no último dia 26 de maio, que a válvula dispersora e a turbina do açude foram fechadas temporariamente para uma ação de reforma e modernização nas instalações do reservatório.

A liberação de água foi suspensa por 15 dias, período que ainda tem mais cinco dias para encerrar.

A obra é realizada pelo Governo Federal - responsável pelo Orós - através do Consórcio TSC Britânia, segundo o representante da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), o gerente regional da Bacia do Alto Jaguaribe, Welliton de Souza Ferreira.

APÓS 14 ANOS

No dia 27 de abril, o açude Orós voltou a sangrar após 14 anos. Construído em 1961, o Orós tem capacidade para cerca de 2 bilhões de metros cúbicos de água. A sangria beneficia diretamente aproximadamente 70 mil pessoas e reforça a vazão do rio Jaguaribe.

Além disso, o açude desempenha um papel estratégico no abastecimento de três importantes hidrossistemas: Orós–Feiticeiro, Orós–Lima Campos e Orós–Jaguaribe, essenciais para o fornecimento de água para consumo humano, irrigação e atividades econômicas em diferentes municípios cearenses.