Menino de 4 anos filho de cearense e ‘apaixonado’ por ônibus morre em acidente de trânsito no Canadá

“Ônibus são feitos para conectar pessoas e não para separá-las, certo?”. Leonardo Pedro Schramm Machado, de 4 anos, era um menino calmo, observador e apaixonado por ônibus. A foto acima é o registro do último passeio de Leo com a mãe, a cearense Silvana Maria de Oliveira Schramm.

Mãe e filho voltavam para casa quando foram atingidos por um veículo de uma empresa local, que invadiu o meio-fio do terminal Horseshoe Bay, na cidade de Vancouver, no Canadá. Leonardo veio a óbito ainda no local e a mãe foi socorrida com ferimentos graves e está internada. O trágico acidente aconteceu no dia 28 de maio.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a professora Solange Schramm, irmã de Silvana, conta que Silvana e Leonardo aproveitavam um dia de primavera em uma pequena viagem para a ilha de Bowen, na região da baía de Horseshoe. Eles compartilhavam fotos com o pai Clineu Machado, que estava trabalhando, quando aconteceu o incidente.

A cearense passou por algumas cirurgias de alto risco e permanece com um quadro estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Vancouver General Hospital, segundo informações de Solange.

Os familiares que vivem em Fortaleza, no Ceará, ficaram impactados com a perda precoce de Leo e o estado de saúde de Silvana. A notícia chegou por meio de uma mensagem de texto de Clineu, ainda na noite do dia 28.

“Esse acidente, para nós, é inexplicável ainda. Não sabemos se foi falha mecânica ou humana. Estamos profundamente abalados, mas esperando com tranquilidade que as investigações sigam com todo rigor”, diz.

SONHO DA MATERNIDADE

Filho único, Leo era fruto da relação de Silvana e Clineu, um arquiteto paulista que já morava no Canadá há algumas décadas. Os dois se conheceram no Brasil, casaram e decidiram morar no país norte-americano.

O menino nasceu em Vancouver, em 27 de outubro de 2020, durante a pandemia de Covid-19. “Leozinho foi um filho muito desejado. A minha irmã tinha esse desejo grande de ser mãe e realizou o sonho da maternidade. Ela é uma mãe extraordinária”, afirma a tia do garoto.

Ainda com dificuldades de falar no passado, Solange lembra como Leo era em vida. “Uma criança extremamente meiga, muito observador e tinha uma natureza muito calma. Leo foi uma criança doce e risonha”, relembra.

COMUNIDADE LOCAL ABALADA

A professora também explica que, no primeiro momento, o Consulado Brasileiro em Vancouver não havia sido informado sobre o acidente porque tanto Silvana quanto Leonardo foram identificados como cidadãos canadenses.

“A imprensa local não havia informado da dupla nacionalidade, mas, a partir do momento que entramos em contato com o Consulado, passamos a receber todo apoio dentro do possível”, diz.

Clineu e família de Silvana estão em diálogo para tomar a melhor decisão sobre o enterro do corpo de Leonardo. Uma irmã de Solange e Silvana chega ao Canadá nesta sexta-feira (6) para conversar, inclusive sobre essa resolução.

A fatalidade deixou a comunidade canadense em profunda comoção e tristeza. No local do acidente, a imprensa do Canadá informou que populares fizeram um memorial em homenagem às vítimas brasileiras, com flores e brinquedos de pelúcias.

Em nota ao jornal Vancouver Sun, a empresa de ônibus local se manifestou sobre o caso. “Nossas mais profundas condolências à família Machado e a todos os afetados pela trágica perda perto do terminal de balsas de Horseshoe Bay na semana passada. Estamos profundamente consternados com esta tragédia”, diz.

A polícia de West Vancouver afirmou, em suas redes sociais, que o ônibus envolvido no acidente foi apreendido para inspeção mecânica e o motorista do veículo está cooperando com as investigações. Conclusões preliminares das autoridades também sugerem que a velocidade não foi um fator determinante para o ocorrido.

O desejo da família é que sejam honradas as responsabilidades cabíveis do acidente. “Nós estamos falando sobre o caso para que isso jamais se repita”.

GENTILEZA EM MEIO AO LUTO

Theresa Morrison e AJ Caridi, amigos de Clineu Machado, organizaram uma campanha de arrecadação de fundos para custear algumas despesas, como as da recuperação de Silvana. “É uma maneira que a comunidade de Vancouver, extremamente chocada e consternada, está encontrando de apoiar”, diz Solange.

No site, os dois compartilharam uma mensagem de Clineu com um pedido: 'distribuam um pouco de gentileza aos motoristas de ônibus'. O texto, escrito como se fossem palavras de Leonardo, revela que o pequeno adorava o meio de transporte.

“Desde que nasci, meus pais sempre usam ônibus para ir a todos os lugares desta cidade com meu carrinho de bebê junto, e comecei a me apaixonar por ônibus e SkyTrains… Eles se tornaram meus melhores amigos e me levaram a todos os lugares desta linda cidade”, escreve.

Por isso, o pedido de Leo é que as pessoas levassem uma flor para os profissionais que trabalham dirigindo ônibus, perguntassem seus nomes e comprassem um café. Os motoristas eram seus heróis, diz o texto.

“Meus amigos que me levaram por toda a cidade estão devastados e impactados pelo que aconteceu comigo, e eu quero agradecê-los por toda a alegria que me proporcionaram e depositar em suas mãos, o amor e a confiança de que eles nos levarão com segurança e conforto!”, afirma.

Além disso, a mensagem pede orações pela saúde da mãe Silvana e dos funcionários do hospital onde ela se recupera. “O que eu mais preciso é da sua oração pela minha mãe, porque eu a amo muito! Gostaria que você visualizasse minha mãe saudável, feliz e andando novamente. E, ao imaginar essa cena, que você realmente acredite que isso vai acontecer, e que isso também te deixe feliz”, diz.

Agora, fica a saudade, palavra tão difícil de ser traduzida para outras línguas, do pequeno Leo. “Foi levado da Silvana a luz dos olhos dela e o que nós queremos é a justiça”, finaliza Solange.