Canadá concederá residência permanente a estrangeiros que atuem como cuidadores; entenda

O Canadá planeja conceder, até 2026, residência permanente a mais de 15 mil estrangeiros que atuem como cuidadores no País. A ação integra o pacote de novos programas de incentivo a contratação de imigrantes para a função.

Segundo o Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania canadense (IRCC, na sigla em inglês), a iniciativa é um esforço do governo para atender à crescente demanda por profissionais do tipo para trabalhar com crianças, idosos e pessoas com deficiência em domicílio. As informações são do portal G1.

Outra possibilidade disponível para os interessados é a atuação em organizações que fornecem cuidados temporários ou de meio período para pessoas que são semi-independentes ou estão se recuperando de uma lesão ou doença, informa o órgão.

Apesar de divulgar a intenção de conceder residência permanente a imigrantes que atuem como cuidadores, o governo do Canadá não detalhou como os estranheiros poderão se inscrever nos programas, mas adiantou alguns critérios. São eles:

atingir, no mínimo, o nível 4 de proficiência em inglês , com base no Canadian Language Benchmarks (CLB);

, com base no Canadian Language Benchmarks (CLB); possuir o equivalente a um diploma de ensino médio canadense;

ter experiência de trabalho recente e relevante;

receber uma oferta para um emprego de assistência domiciliar em tempo integral.

Em abril deste ano, quase 5,7 mil cuidadores e seus familiares se tornaram residentes permanentes canadenses devido a esse tipo de programas, conforme informações do departamento.