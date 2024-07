Biden se confunde e chama Zelensky de Putin em evento da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 81 anos, cometeu nesta quinta-feira (11) uma gafe monumental ao apresentar o chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelensky, como "presidente Putin" pouco antes de uma coletiva de imprensa crucial para sua sobrevivência política.

"E agora quero passar a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem quanto determinação. Senhoras e senhores, o presidente Putin", disse Biden na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Washington.

Veja vídeo

O democrata, que orquestrou a resposta ocidental à invasão russa da Ucrânia, afastou-se do microfone, mas assim que percebeu o erro, voltou e disse: "Ele vai derrotar o presidente Putin. O presidente Zelensky. Estou tão concentrado em vencer Putin".

Veja também Mundo Metrô mexicano deve reforçar segurança após influencer gravar vídeo íntimo em vagão Mundo Piloto brasileira morre durante combate a incêndio florestal nos EUA

Confundir Zelensky com seu inimigo, o presidente russo, Vladimir Putin, é um passo em falso em um momento em que o Partido Democrata duvida de sua capacidade de ganhar as eleições de novembro após seu desempenho desastroso no debate de junho contra o republicano Donald Trump.

Republicanos 'previram fracasso'

A equipe de campanha do republicano Donald Trump previu um fracasso. "Se ele chegar, olhar uma nota e procurar um jornalista com uma pergunta decidida previamente", significará que é "uma encenação", afirmou Jason Miller, um assessor próximo de Trump, na Newsmax.

A poucas semanas da convenção na qual será nomeado o candidato democrata, prevista para 19 a 22 de agosto em Chicago, muitos dentro do partido duvidam que o presidente de 81 anos ainda possa se manter na corrida pela reeleição.

"Nem a coletiva de imprensa desta noite, nem a entrevista programada para segunda-feira [na NBC] oferecerão ao presidente a salvação política que ele busca", opinou o congressista Ritchie Torres em um comunicado.

Possibilidade Kamala Harris ser candidata

Segundo o New York Times, a equipe de campanha de Joe Biden e sua vice-presidente e companheira de chapa, Kamala Harris, têm sondado discretamente as possibilidades dela mulher de 59 anos para derrotar Donald Trump.

Até agora, ela tem sido leal. "Sabíamos que esta eleição seria difícil (...) Mas se há algo que sabemos sobre nosso presidente Joe Biden é que ele é um lutador!", disse ela nesta quinta-feira durante um comício na Carolina do Norte.

O presidente democrata participou de 36 entrevistas coletivas desde que foi eleito, segundo a pesquisadora Martha Joynt Kumar, citada pela plataforma Axios. Entre os seus seis antecessores, apenas o republicano Ronald Reagan participou de menos.

Biden chama Kamala de Trump

Quando questionado por críticos e apoiadores sobre sua capacidade mental para permanecer no cargo, Biden se confundiu novamente nesta quinta-feira (11) ao mencionar o "vice-presidente Trump" ao invés de sua companheira de chapa, Kamala Harris, em uma coletiva de imprensa.