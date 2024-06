Conheça Kamala Harris, vice-presidente dos EUA que pode assumir disputa no lugar de Biden

Caso o presidente Joe Biden deixe a disputa presidencial de 2024 nos Estados Unidos, Kamala Harris, atual vice-presidente americana, aparece como um dos nomes favoritos no Partido Democrata.

A possibilidade passou a ser ainda mais considerada após o debate da última quinta-feira (28) na CNN americana entre Biden o ex-presidente Donald Trump. O desempenho do atual mandatário dos EUA foi considerado desastroso para os democratas. As informações são do portal g1.

Pesquisa do instituto Morning Consult aponta que 30% dos democratas apoiam que Kamala seja a substituta de Biden caso o atual presidente desista da tentativa de reeleição. Em segundo lugar aparece o atual governador da Califórnia, Gavin Newsom, com 20%.

Além de ser vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris acumula a função de presidente do Senado americano, como determina a legislação dos EUA.

A primeira vice-presidente dos EUA

Kamala Harris é a primeira mulher a assumir a vice-presidência dos Estados Unidos. Eleita em 2020 na chapa de Joe Biden (que foi vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2017), ela tem 59 anos e currículo com destaque para a área política.

Formada em Direito e Ciências Polícias, ela foi procuradora da cidade de São Francisco e depois do estado da Califórnia. Kamala também foi senadora pelo estado entre 2017 e 2020 e chegou a se apresentar como pré-candidata à Casa Branca para as eleições de 2020. Harris liderou em algumas pesquisas dentro do Partido Democrata, mas perdeu apoio e desistiu da corrida por falta recursos financeiros.

A escolha de Kamala na chapa de Biden foi para atrair minorias. Ela é filha de mãe indiana e de pai jamaicano, em um momento de forte xenofobia contra imigrantes nos EUA. Além disso, é mulher, gênero que jamais havia assumido, até 2020, a presidência ou a vice americana.

Apesar das tentativas de se destacar durante o mandato para se tornar candidata natural para a corrida à Casa Branca em 2024, Kamala tem um histórico controverso junto à população estadunidense.

Pessoa contra a atual vice-presidente dos Estados Unidos a baixa popularidade. Antes mesmo de completar um ano no cargo, foi considerada como a mais impopular da história, e os índices de aprovação são bem próximos de Joe Biden.