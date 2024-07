Metrô mexicano deve reforçar segurança após influencer gravar vídeo íntimo em vagão

Imagens gravadas na linha 6 do metrô na Cidade do México tomaram as redes sociais nos últimos dias. No vídeo, a influenciadora e atriz de conteúdo adulto Luna Bella protagoniza cenas íntimas com dois homens em meio aos passageiros. A empresa responsável pelo ramal reforçará a segurança no equipamento.

Luna Bella, é o nome artístico de Verónica Meléndez, uma influenciadora, empresária, modelo e atriz de filmes adultos muito famosa no México. A mulher ficou conhecida em 2012, quando protagonizou um outro vídeo íntimo no transporte público, mas na cidade de Monterrey, no mesmo país.

Veja também Mundo Fenômeno incomum faz deserto do Atacama florescer fora de época, após quase 10 anos; veja fotos Mundo Pepe Mujica vive o 'momento mais difícil' de tratamento contra câncer, diz esposa Mundo Catedral de Notre Dame de Rouen, na França, é atingida por incêndio; veja vídeo

Por conta do episódio, o Sistema de Transporte Coletivo da capital mexicana anunciou nesta quarta-feira (10) que vai reforçar a segurança nos carros e estações.

O STC informou, em nota, que os vídeos fazem parte de contas de particulares e que as pessoas nas imagens não são usuárias do transporte público e, de forma consensual, atuavam na gravação. "O Metrô expressa seu respeito à liberdade de expressão nas redes sociais, porém reprova a utilização das instalações para gerar popularidade", diz o comunicado.