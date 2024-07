Catedral de Notre Dame de Rouen, na França, é atingida por incêndio; veja vídeo

O pináculo da catedral Notre Dame de Rouen, na França, foi atingida por um incêndio nesta quinta-feira (11). O fogo começou a se espalhar a partir da torre do templo, localizado no noroeste do país europeu. A construção no estilo gótico passa por reformas.

A prefeitura local explicou que as chamas começaram na ponta do pináculo, que não é de madeira, mas de metal, e que está "atualmente em processo de restauração".

A catedral foi esvaziada, e as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança ao seu redor. Pouco depois do meio-dia no horário local, os bombeiros informaram que o incêndio estava sob controle.

Pintada por Claude Monet

A catedral gótica, pintada inúmeras vezes por Claude Monet, um dos fundadores do impressionismo, é um monumento de prestígio em Rouen. O templo começou a ser construído no século XII e as obras duraram várias centenas de anos.