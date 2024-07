Piloto brasileira morre durante combate a incêndio florestal nos EUA

A piloto Juliana Turchetti, 45, morreu durante uma operação de combate a um incêndio florestal nos Estados Unidos nessa quarta-feira (10). Ela foi a primeira brasileira a voar no modelo turboélice e também a pilotar o Fire Boss, um das versões do maior avião agrícola do mundo.

O falecimento foi confirmado pelas autoridades norte-americanas e repercutido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) do Brasil.

Juliana era de uma equipe que combatia chamas na Floresta Nacional de Helena, no Condado de Lewis e Clark, no estado de Montana. Ela foi considerada uma heroína por seus colegas e também por autoridades.

Acidente durante manobra

Conforme o Sindag, o acidente ocorreu quando a pilota foi realizar uma manobra de scooping, que é o pouso da aeronave em um lago ou represa para captar água para o reservatório.

Durante a manobra, segundo o xerife Leo Dutton, a aeronave deve ter batido em algo, pois se despedaçou na água e afundou. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA ainda vai investigar as circunstâncias do caso.

Os governadores de Montana, estado do acidente, e o de Idaho (que havia cedido o avião ao Serviço Florestal), emitiram nota conjunta sobre a morte de Juliana.

"Estamos profundamente tristes em saber do falecimento da jovem bombeira florestal que tragicamente perdeu a vida respondendo ao incêndio Horse Gulch em Helena, Montana. Nossos primeiros socorristas e bombeiros florestais arriscam suas vidas para responder rapidamente às ameaças e proteger nossas comunidades. É um verdadeiro ato de bravura correr em direção ao fogo. Nós nos juntamos a todos os habitantes de Montana e Idaho em oração pela família e amigos da heroína caída durante este momento trágico", diz texto.