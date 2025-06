Estudante brasileiro de 18 anos é preso a caminho do treino de vôlei nos EUA

O brasileiro Marcelo Gomes, de 18 anos, aluno da Milford High School, foi preso no último sábado (31) a caminho de um treino de vôlei, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

O jovem foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA (ICE) e teve o carro interceptado por três veículos descaracterizados. Ele foi levado sob custódia e permanece detido em um centro de imigração em Burlington, conforme a rede de TV CBS.

O ICE informou, na segunda-feira (2), que o estudante brasileiro não era o alvo da operação, mas sim o pai dele, João Paulo Gomes Pereira, que permanece foragido. De acordo com a CNN, o jovem dirigia um carro do pai e estava a caminho do treino de voleibol da escola, quando foi abordado.

O porta-voz do ICE, Mike Alvarez, confirmou que os agentes tinham a intenção de prender João Paulo na ação. Afirmou ainda que Marcelo pode ser deportado devido à situação migratória irregular.

"Os agentes identificaram o veículo do alvo e iniciaram a abordagem com o objetivo de prender João Paulo Gomes Pereira. Durante a ação, prenderam Marcelo Gomes da Silva, imigrante brasileiro de 18 anos presente ilegalmente no país e filho do alvo da operação. Marcelo foi encontrado em situação migratória irregular e está sujeito a processo de deportação. Ele segue sob custódia do ICE, aguardando os procedimentos de remoção", disse o agente à CBS News.

'Detido ilegalmente'

Uma ação judicial foi movida sob alegação de que o brasileiro estava detido ilegalmente. Em resposta, um juiz federal emitiu uma ordem de emergência impedindo as autoridades de transferir Marcelo Gomes para fora de Massachusetts por pelo menos 72 horas.

Conforme a CNN, a defesa do jovem pediu sua libertação imediata e disse que "seu visto de estudante expirou, mas o requerente é elegível e pretende solicitar asilo".

A namorada do estudante, Julianys Rentas, afirmou que o jovem "não fez nada de errado" e que ele "não é criminoso".

"Ele me disse que tinha correntes nos tornozelos e nos pulsos e que está em uma cela com outros 30 homens. Ele é o único de 18 anos [na cela], o mais novo. Ele é integrante desta comunidade e nunca fez nada de errado", disse a jovem em entrevista à WCVB, afiliada da CNN.

A prisão de Marcelo Gomes causou revolta entre os alunos da instituição onde ele estuda. Uma manifestação ocorreu no domingo (1º) e reuniu centenas de pessoas na Main Street, em que os estudantes pediram a libertação do brasileiro.