Ron DeSantis, pré-candidato à Casa Branca, diz que brasileiros 'não tem direito de vir para este país'

Em uma entrevista pré-gravada, que foi ao ar nesta segunda-feira (21) na emissora WGIR, localizada no estado de New Hampshire, o governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que poloneses e brasileiros “não têm o direito de ir aos Estados Unidos”.

“Do modo como vejo a imigração, se você está na Polônia, no Brasil ou em qualquer lugar, não tem direito de vir para este país”, afirmou DeSantis.

O comentário foi visto como uma das ações do governador para desbancar o ex-presidente Donald Trump e obter a indicação do Partido Republicano à Casa Branca, conquistando o voto conservador de seus aliados.

Atualmente, o ex-presidente Donald Trump é o favorito para disputar a votação contra o presidente democrata, Joe Biden, que já anunciou que tentará a reeleição.

MUDANÇA IMIGRATÓRIA

Com esse pensamento, caso eleito, DeSantis descarta a possibilidade de conceder anistia aos que estão em situação irregular no país. Além disso, o governador da Flórida defendeu a criação de um sistema focado em habilidades.

“Vamos adotar um sistema mais parecido com o do Canadá ou da Austrália. Vamos focar em habilidades, e não em coisas como migração em cadeia”, disse ele.

Outro ponto levantado por DeSantis foi a sua vontade em acabar com a possibilidade de estender a cidadania à família do imigrante. “Concordo que um cidadão americano pode trazer cônjuge ou filhos estrangeiros. Mas trazer primos e outros familiares, não é assim que vejo. Vamos nos livrar disso e nos concentrar mais nas necessidades dos americanos”, acrescentou.

Por fim, ele também criticou a loteria de diversidade e se distanciou da abordagem de anistia imigratória adotada pelo ex-presidente Ronald Reagan nos anos 1980, alegando que não funcionou.

LAR DE MEIO MILHÃO

Conforme o Instituto de Política da Migração, um think tank americano mantido pelo Carnegie Endowment for International Peace, os Estados Unidos possuem a maior população imigrante brasileira do mundo, abrigando, até 2019, mais de 502 mil brasileiros.

Apesar disso, os brasileiros representam pouco mais de 1% dos 44,9 milhões de imigrantes do país norte-americano. Além disso, apenas três estados estadunidenses abrigam 50% de todos os brasileiros no país.

Por coincidência, o estado no qual DeSantis é governador (Flórida) abriga 22% dos imigrantes brasileiros no país americano — estando eles concentrados em condados como Broward, Miami-Dade, Orange e Palm Beach.

A outra parte, dos 50% de brasileiros no país, está distribuída nos estados de Massachusetts, com 17%, e Califórnia, com 11%.

“SEM DESCULPAS”

Por mais que o estado da Flórida possua um alto número de imigrantes, o governador DeSantis vem implementando várias medidas repressivas para combater a entrada de pessoas, de outros países, no estado. No último mês de junho, ele apresentou propostas para uma abordagem mais severa em relação à população em situação irregular.

Entre elas estaria o envio de militares para a fronteira sul do estado e a detenção e deportação de quem não tiver documentos apropriados. Além disso, o pré-candidato republicano defende o fim da cidadania norte-americana automática aos nascidos no país e a construção de um muro na fronteira sul — ideias, em partes, parecidas com a do último ex-presidente estadunidense.

Com isso, o governador da Flórida aspira superar a abordagem severa de Trump — fazendo jus ao slogan “Sem Desculpas”, que também é um recado direto a Trump, que, segundo DeSantis, não conseguiu cumprir promessas e combater, em seu mandato, a imigração ilegal.