Casa centenária é a única a escapar de incêndio no Havaí e viraliza nas redes

A imagem de uma casa intacta em meio à destruição causada por incêndios no Havaí rodou o mundo e viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Entre os comentários, a surpresa pela resistência ao fogo na pequena cidade de Lahaina, com 12 mil habitantes antes da tragédia, e a dúvida de se o registro era real.

O imóvel, todo feito de madeira, já tem mais de 100 anos e foi o único da área no Maui que resistiu ao fogo, enquanto todas as propriedades foram afetadas gravemente. O proprietário foi identificado como Trip Millikin, que concedeu entrevista ao jornal Honolulu Civil Beat.

"Parece que (a casa) foi photoshopada", disse ele na entrevista, como se a imagem tivesse passado por uma espécie de edição. Millikin e Dora, esposa dele, não estavam no local quando souberam do incêndio, e já haviam aceitado que o local pegaria fogo como tudo ao redor.

Na manhã seguinte, entretanto, imagens aéreas informavam que o imóvel estava intacto, o que imediatamente causou uma crise de choro no casal. "Me senti culpado. Ainda nos sentimos culpados", explicou ele ao Honolulu Civil Beat.

Salva do incêndio

Os dois ainda não sabem precisar o que poderia ter salvo a casa, comprada por eles há dois anos. Por conta do mau estado quando comprada, os dois investiram em algumas reformas, o que pode ter ajudado em meio ao incêndio.

Na época, decidiram por trocar as telhas asfálticas por metal, cercaram a casa com pedras e removeram as folhagens, no que seria uma tentativa de evitar danos em um eventual incêndio.

"É uma casa 100% de madeira, então não é como se a tivéssemos protegido contra fogo ou algo assim", disse Dora ao jornal Los Angeles Times, opinando que telhas asfálticas teriam contribuído com o espalhamento do fogo no imóvel.

Os dois ainda não retornaram a Lahaina e pretendem fazê-lo quando for seguro. Além disso, planejam oferecer o local como abrigo na cidade, visto que muitas famílias foram afetadas.

Até então, a tragédia no Havaí já contabiliza 114 mortes, 850 pessoas desaparecidas, enquanto mais de 1,2 mil pessoas foram encontradas em segurança. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou ao Havaí na segunda-feira (21).