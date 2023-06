Animal que inspirou Wolverine é visto pela segunda vez em 100 anos na Califórnia

Responsável por inspirar o personagem Wolverine, super-herói da Marvel, o animal de mesmo nome foi visto três vezes no leste de Sierra Nevada, nos Estados Unidos, no mês de maio, conforme autoridades do estado da Califórnia. A aparição do mamífero, conhecido no Brasil como carcaju ou glutão, é considerada rara e, nos último 100 anos, ele foi avistado somente outra vez na federação.

Apesar de serem nativos da região, eles foram praticamente extintos do local desde a década de 1920. Embora não haja uma causa oficial sobre o que provocou o desaparecimento da população da espécie na área, especialistas defendem que a caça para captura da pele dos animais pode ser o principal motivo. As informações são da agência Associated Press.

Legenda: Animal é raramente avistado o estado norte-americano da Califórnia, de onde é nativo. (Imagem ilustrativa) Foto: BENOIT DOPPAGNE / BELGA / AFP

Entre os anos de 2008 e 208, um exemplar de carcaju foi observado no estado, especificamente na Floresta Nacional de Tahoe, informaram autoridades. O wolverine registrado mês passado não é o mesmo, já que o tempo de vida da espécie é geralmente de 12 a 13 anos.

Conforme as fontes oficiais, o animal foi visto duas vezes na Floresta Nacional de Inyo e uma vez no Parque Nacional de Yosemite. Ele aparenta ser um jovem macho em busca de uma companheira. "É realmente empolgante e surpreendente”, disse o cientista ambiental sênior do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, Daniel Gammons, à Associated Press.

O especialista explicou que a forte nevasca registrada no inverno na região oeste pode ter criado "pontes de habitat" que permitiu o wolverine explorar a área. Machos da espécie podem se locomover por grandes distâncias, podendo atingir facilmente centenas de quilômetros quadrados.

Estudiosos acreditam que o animal pode ter viajado de regiões distantes, como Canadá e Alasca. Atualmente, os funcionários da vida selvagem estão tentando obter uma amostra do cabelo ou das fezes do glutão para realizar testes genéticos.

O wolverine é o maior membro terrestre da família das doninhas e está na listada de espécies ameaçadas, conforme a Lei de Espécies Ameaçadas da Califórnia.