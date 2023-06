Idosa exibe 'pele de bebê' aos 80 anos e viraliza com dicas nas redes; veja vídeo

Uma senhora chamou a atenção da internet por ter “pele de bebê” aos 80 anos. A mulher viralizou nas redes sociais após compartilhar seus segredos de beleza em um vídeo publicado pela neta, no TikTok.

Influenciadora de skincare, Yuri Lee decidiu mostrar a pele da avó, livre de rugas e manchas, aos seus quase 150 mil seguidores. No vídeo, Lee brinca dizendo que a pele da idosa é melhor que a dela.

Com mais de 165 mil curtidas, não demorou para que diversos usuários pedissem os “segredos de beleza” da idosa. Com as solicitações, Yuri Lee fez um novo vídeo com a avó, revelando a rotina de cuidados dela, que consiste em cinco passos: tonificar, aplicar sérum, emulsionar, hidratar e se maquiar.

Entre os produtos utilizados na série de cuidados, estão: tônico, filtro solar, vitamina C e um creme hidratante.