Panda albino, único no mundo, é visto em reserva na China; veja vídeo

Um raro panda albino foi flagrado na Reserva Natural Nacional de Wolong, na China. É o único panda de sua espécie albino já encontrado até o momento.

O panda foi registrado em fevereiro deste ano, conforme revelaram os administradores da reserva ao jornal The Straits Times. É a primeira aparição do animal desde 2019, ano em que foi descoberto.

Nas imagens, o panda albino aparece se aproximando de uma mãe panda, que está do lado de um filhote, mas não interage com eles. Após a mãe e o filhote saírem, ele volta ao local e cheira a região.

Marcado pela ausência de manchas pretas, o panda albino tem quase o tamanho de um animal adulto, segundo Wei Rongping, engenheiro sênior da Reserva Natural Nacional de Wolong.

Ele ressalta que fevereiro é um dos meses em que mães pandas com filhotes são mais agressivas com pandas adultos, o que não foi o caso. "Essa fêmea foi bastante calma e não agiu conforme a regra geral. Uma possibilidade é que ela seja a mãe do panda albino", pontua Rongping.

O único exemplar conhecido do panda completamente branco foi flagrado em 2019, na mesma reserva. Na época, o animal tinha entre 1 e 2 anos.