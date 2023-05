Darth Vader, vilão de Star Wars, é 'julgado' por tribunal no Chile; veja vídeo

Darth Vader, vilão da saga 'Star Wars', foi condenado a "congelamento perpétuo" e teve a pena reduzida após um julgamento inédito nesse domingo (28), no tribunal de Valparaíso, cidade localizada 120 km a oeste de Santiago, no Chile.

A decisão do Tribunal de Apelações faz parte de um projeto educativo que visa aproximar os cidadãos do trabalho da Justiça no Dia do Patrimônio, celebrado neste fim de semana.

Veja vídeo

Pena

Darth Vader foi "condenado" no pelo júri chileno por ter decepado a mão de seu filho, Luke Skywalker, na cena que ocorre no episódio 'O Império Contra-Ataca'. O tribunal entendeu que o fato a ser julgado "era a mutilação (...) e não o que o Sr. Vader fez antes".

Por conta do crime e "tendo em conta as penas previstas no código penal espacial", Darth Vader foi condenado a permanecer congelado por 30 anos em carbonita, "sendo proibido de se aproximar por 30 anos da vítima, Luke, a pelo menos três planetas de distância", concluiu o tribunal.

O advogado de defesa de Vader, Juan Carlos Manríquez, afirmou no julgamento que seu pedido era por "nada mais e nada menos que justiça".

"É um ser humano com direitos, ainda que em parte. (...) É quase uma máquina, mas também é um homem. É um pai", argumentou o advogado.

A presidente do Tribunal de Apelações, María del Rosario Lavín, ressaltou que a atividade faz com que a Justiça seja mais clara e próxima da população, "para que vejam o que se faz num tribunal da apelação, porque as pessoas sabem muito sobre processos e tribunais, mas não sobre a função que aqui se exerce".