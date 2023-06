Avião Cessna invade espaço aéreo em Washington, é perseguido por caças e cai em montanhas

Um "estrondo" supersônico foi ouvido em Washington, nos Estados Unidos, nesse domingo (4), quando dois caças tentaram interceptar um avião de pequeno porte que não respondia e acabou caindo na Virgínia. Moradores da capital dos EUA e arredores relataram nas redes sociais que ouviram um estrondo que sacudiu janelas e paredes a quilômetros de distância.

Os dois caças F-16 foram mobilizados devido à falta de resposta do jato particular Cessna 560 Citation V, descreveu o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), em comunicado. Eles decolaram de uma base no estado de Maryland, para alcançar o avião que caiu em uma área montanhosa. Equipes que foram ao local do acidente não encontraram sobreviventes, segundo informou o G1.

De acordo com dados públicos, o avião estava registrado em nome da empresa Encore Motors of Melbourne, na Flórida. O proprietário, John Rumpel, disse ao Washington Post que toda a família estava a bordo, incluindo a filha, o neto e a babá da criança. "Não sabemos nada sobre o acidente", explicou.

O presidente Joe Biden, que estava na região, foi informado do incidente, afirmou um funcionário da Casa Branca à imprensa, sem especificar se medidas de precaução foram tomadas.

Contato sem resposta

A aeronave saiu do estado do Tennessee (leste) e seguia para Long Island, no estado de Nova York (nordeste), segundo a Aviação Civil dos Estados Unidos (FAA). O site de rastreamento de voos Flightradar24 indicou, no entanto, que o jato deu meia-volta após sobrevoar Long Island, rumo ao sul, o que o fez passar sobre Washington e Virgínia.

Os caças "foram autorizados a viajar em velocidades supersônicas e um estrondo supersônico foi ouvido pelos moradores da região", disse o NORAD. Os aviões também lançaram sinalizadores para chamar a atenção do piloto, mas não conseguiram contatá-lo.

O Exército não derrubou o avião, de acordo com vários veículos de comunicação americanos.