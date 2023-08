Fenômeno raro, girafa sem manchas nasce em zoológico dos EUA

Por conta de um fenômeno raro, uma girafa nasceu sem manchas no zoológico Brights, localizado em Tennessee, nos Estados Unidos. A aparência diferente do animal chamou a atenção de visitantes e internautas, que compartilharam imagens que viralizaram nas redes sociais nesta semana.

O mamífero de uma só cor tem pelagem castanha. Prestes a completar um mês de vida, ele já tem 1,80 metro de altura. Especialistas ainda não descobriram a causa da ausência de manchas na girafa, mas acredita-se que o fenômeno seja o único caso no mundo.

Legenda: Especialistas ainda não descobriram a causa da ausência de manchas na girafa Foto: Reprodução/Facebook

"Especialistas em girafas acreditam que ela seja a única girafa reticulada de cor única que vive em qualquer lugar do planeta", disse Tony Bright, fundador do zoológico, em entrevista ao canal Fox News. A última vez que o fenômeno aconteceu foi na década de 1970 em Tóquio, no Japão.

O zoológico abriu uma votação no Facebook nesta terça-feira (22) para que o público possa escolher o nome da girafa: Kipekee (única), Firyali (incomum ou extraordinária), Shakiri (a mais bonita) ou Jamella (de grande beleza). O resultado será divulgado em 4 de setembro.

"Se gostaria de se envolver na ajuda de girafas, visite Save Giraffes Now. Quanto mais de nós apoiarmos estas organizações que trabalham na natureza, melhor. Queremos garantir que as gerações futuras tenham a oportunidade de ver estes animais maravilhosos no futuro”, diz a publicação.