Equipe resgata todos os tripulantes em teleférico no Paquistão

Todas as oito pessoas presas em um teleférico, pendurados a 274 metros do chão, após o rompimento de um dos cabos que sustentavam o equipamento, nesta terça-feira (22), no Paquistão, foram resgatadas. Helicópteros do exército e especialistas em tirolesa foram utilizados para salvar as crianças e os professos que estavam no veículo.

"A operação de resgate terminou. Os dois adultos foram os últimos a serem resgatados", informou Bilal Faizi, funcionário do serviço de resgate paquistanês.

Segundo também afirmou Imran Khan, primeiro-ministro paquistanês, todos os passageiros foram levados ao solo. Ainda conforme Khan, o resgate durou cerca de 16 horas. A região do Paquistão onde ocorreu o acidente é povoada por montanhas, fazendo o transporte por teleféricos bastante comuns.

A cabine do teleférico artesanal havia parado por volta das 07h locais (23h de segunda no horário de Brasília) devido a uma falha em um dos cabos. Os resgates, com helicópteros do exército e especialistas em tirolesa, começaram doze horas depois e se estenderam até a noite.

A equipe realizou cerca de quatro tentativas fracassadas antes de retirarem a primeira pessoa do veículo. "Especialistas em tirolesa, militares especializados e operadores do teleférico estão nos auxiliando nas operações de resgate", disse Tanveer Ur Rehman, um representante do governo regional.

Outros resgates

Depois de várias horas de trabalho dos socorristas, o primeiro resgate foi realizado com um helicóptero, que conseguiu retirar duas crianças.

Porém, após o anoitecer, no horário local, o helicóptero retornou à base e um segundo resgate foi realizado por especialistas em tirolesa. Eles desceram pelo cabo do teleférico para levar outros dois menores em segurança até o solo.

O resgate foi considerado difícil devido aos riscos do local. Dentre eles, estão os fortes ventos, altitude da cápsula e aproximação do helicóptero.

Como ocorreu o acidente

As crianças utilizavam o teleférico para ir à escola, localizada do outro lado do vale, na província de Khyber Pakhtunkhwa.

"Pelo amor de Deus, que nos ajudem", havia dito Gul Faraz, um dos adultos presos na cabine, em entrevista por telefone à AFP, antes dos primeiros resgates.

Essas cabines artesanais, que funcionam com cabos, ou mesmo com simples cordas, são comuns no Paquistão para conectar aldeias isoladas em áreas montanhosas.

Em 2017, dez pessoas morreram em um acidente parecido em 2017 próximo da capital do país, Islamabad.