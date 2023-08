Cabo de teleférico no Paquistão se rompe e deixa passageiros pendurados; veja vídeo

Seis estudantes e dois professores ficaram presos em um teleférico, pendurados a 274 metros do chão, após o rompimento de um dos cabos que sustentavam o equipamento, nesta terça-feira (22), no Paquistão. Para resgatá-los, as autoridades organizaram uma delicada missão de resgate com helicópteros.

De acordo com o jornal norte-americano The Guardian, o grupo estava utilizando o transporte, no início da manhã, para chegar à escola em uma área montanhosa no distrito de Battagram, quando a corda rompeu.

Ao canal de televisão paquistanês Geo News, um dos adultos fez um apelo por telefone. “Pelo amor de Deus, ajude-nos!”, implorou.

Em uma tentativa de resgatá-los, as autoridades mobilizaram uma equipe de socorro em um helicóptero. Na TV local, imagens mostraram os agentes apareceram descendo dos helicópteros em direção ao teleférico.

Além da altura, o trabalho dos profissionais também está sendo impactado pelos fortes ventos criados pelas aeronaves, que dificultam a operação. Segundo um especialista consultado pelo veículo norte-americano, o resgate é incrivelmente delicado, já que as rajadas podem enfraquecer ainda mais os cabos que sustentam a cabine no ar.