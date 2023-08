Três pessoas morrem após tomar milkshake contaminado com bactéria nos Estados Unidos

Três pessoas morreram após tomarem um milkshake contaminado em uma lanchonete da rede Frugals, localizada em Washington, nos Estados Unidos. A bebida, que estava infectada por uma bactéria, também provocou a hospitalização de outros três clientes.

O Departamento de Saúde do Estado norte-americano detalhou que a máquina onde a bebida foi preparada não foi higienizada corretamente e tinha a presença de Listeria. A bactéria causa quadros de listeriose — grave doença de origem alimentar que provoca severas infecções em humanos e possui altas taxas de mortalidade, conforme dados de um artigo elaborado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP).

Desde o início de agosto, a lanchonete parou de utilizar o equipamento onde foi encontrado o organismo, segundo o portal Business Insider. No entanto, como explica o texto da instituição de ensino superior, o agente infeccioso pode demorar de 3 a 70 dias para provocar os primeiros sintomas. Os casos de contaminação ocorreram entre 27 de fevereiro e 22 de julho deste ano.

A Listeria é um micro-organismo de caráter oportunista e atinge, principalmente, indivíduos imunodeprimidos, além de grávidas, de recém-nascidos e de idosos. Conforme informações do site, todos os clientes infectados pelo milkshake pertenciam ao grupo de risco, pois tinham o sistema imunológico enfraquecido.

No sábado (19), a Frugals publicou um comunicado nas redes sociais informando que interromperia as vendas de milkshakes em todas as lojas da rede que tenham máquinas que produzem a bebida. Segundo a nota, os equipamentos responsáveis por fabricar o produto devem passar por testes para detectar a presença da bactéria.

"Estamos com o coração partido e lamentamos profundamente qualquer dano que nossas ações possam ter causado", diz a companhia no texto.

A rede de lanchonetes também declarou que colaborará com as investigações e que fará as mudanças necessárias para evitar que episódios do tipo se repita.