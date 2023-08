Ladrão rouba celular e denuncia dono após encontrar pornografia infantil no aparelho

Um homem suspeito de abuso sexual infantil acabou preso após ter o celular roubado em Chaco, na Argentina. De posse do aparelho, o ladrão viu as imagens e expôs o homem.

O caso foi divulgado pelo jornal Clarin no último fim de semana. O suspeito, de 45 anos, teve a motocicleta e o celular roubados em 5 de agosto. Ele procurou a polícia, mas denunciou apenas o roubo do veículo.

O ladrão encontrou imagens íntimas de pelo menos três menores de idade, e decidiu compartilhar capturas de tela das conversas do homem. "Encontrei este celular e vou colocar as fotos aí", escreveu em um grupo com membros de uma formação em Saúde Coletiva.

As imagens chegaram até à polícia, que identificou o suspeito e o prendeu. Na casa dele, foram encontradas roupas de menores de idade com restos biológicos.

Os policiais também apreenderam computadores e pendrives que podem auxiliar nas investigações. As autoridades contataram os pais das vítimas, sendo uma delas vizinha do suspeito.