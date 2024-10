Ataque de Israel atinge proximidades do aeroporto de Beirute, no Líbano

O Exército israelense informou nesta quinta-feira (3) que continuará dando "duros golpes" contra o Hezbollah no Líbano, onde suas tropas estão envolvidas em combates terrestres apoiados por ataques aéreos contra milicianos do movimento islamista.

Segundo o exército, a aviação israelense atacou "o quartel-general de inteligência" do movimento nas proximidades da capital libanesa nesta quinta. O Hezbollah afirmou, por sua vez, que um bombardeio atingiu um depósito próximo ao aeroporto de Beirute.

Incursões terrestres do Exército israelense começaram na segunda-feira (30) em várias áreas do sul, um dos redutos do Hezbollah. Os ataques acontecem após uma campanha de intensos bombardeios contra a organização pró-iraniana, os quais abateram vários líderes do Hezbollah e deixaram mais de 1.000 mortos em todo o Líbano, segundo as autoridades libanesas.

O chefe do Estado-Maior israelense, General Herzi Halevi, prometeu que suas forças continuarão atacando as posições do Hezbollah e não permitirão que o movimento islamista se "restabeleça" no sul do Líbano. “Os duros golpes contra o Hezbollah (...) vão continuar”, disse o general.

Autoridades temem uma escalada do conflito no Oriente Médio depois de o Irã lançar quase 200 mísseis contra Israel na terça-feira, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometer que a República Islâmica pagará por seu "grande erro".

Os líderes dos países do G7 – Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido – expressaram “sua profunda preocupação com a deterioração da situação no Médio Oriente”.

“Um ciclo perigoso de ataques e represálias corre o risco de alimentar uma escalada incontrolável”, alertaram.