Saiba o que é e como funciona o 'domo de ferro', sistema de defesa antimísseis de Israel

Cerca de 200 mísseis balísticos foram disparados pelo Irã em direção a Israel nesta terça-feira (1º). Para se proteger, o país conta com sistemas de ataque e defesa, sendo o domo de ferro um dos principais. As informações são do g1.

Desenvolvido por Israel com o auxílio dos Estados Unidos, o sistema detecta o foguete inimigo e consegue calcular se há risco em alguma área urbana. A seguir, entenda em detalhes como funciona o equipamento.

COMO FUNCIONA O DOMO DE FERRO

O domo de ferro é usado para abater foguetes de curto alcance. A tecnologia identifica o ataque e, em seguida, calcula a trajetória do foguete inimigo, verificando se alguma área urbana será bombardeada.

O sistema, então, dispara um míssil interceptor que explode o artefato inimigo ainda no ar, evitando que a área urbana seja atingida.

Segundo Israel, o equipamento tem uma taxa de sucesso superior a 90%. Ativado na década passada, o sistema já interceptou milhares de foguetes, incluindo os lançados durante o conflito com o Hamas.

A ferramenta é móvel, o que possibilita a instalação em qualquer lugar do país. Além disso, as baterias com os mísseis interceptores podem ser instaladas em veículos militares.