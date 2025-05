Governo Trump avalia reality show com imigrantes disputando cidadania

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, em inglês) do governo de Donald Trump está avaliando uma proposta de programa de televisão no formato de reality show em que imigrantes competiriam entre si pelo direito à cidadania norte-americana. A iniciativa, que ainda se encontra em fase inicial de análise, prevê uma série de provas inspiradas em elementos considerados representativos da cultura e da história dos Estados Unidos.

De acordo com Tricia McLaughlin, porta-voz do DHS, a ideia ainda não foi submetida à secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. “A proposta, em linhas gerais, era uma celebração de ser americano e do privilégio que é poder ser cidadão dos Estados Unidos da América”, afirmou.

QUAL O FORMATO DESSE REALITY SHOW?

Segundo a apresentação obtida pelo jornal britânico Daily Mail, o programa, provisoriamente intitulado "The American", teria início com a chegada de doze imigrantes à Ilha Ellis, em Nova York, símbolo da imigração nos séculos XIX e XX. A partir daí, os participantes embarcariam em uma jornada por diferentes regiões do país a bordo de um trem, participando de desafios temáticos em locais emblemáticos dos Estados Unidos.

Cada episódio contaria com quatro etapas: um “desafio de herança cultural”, um “desafio de eliminação”, uma “reunião em assembleia” e uma “votação final”. Entre as provas previstas estão atividades como garimpo de ouro em San Francisco, testes de equilíbrio sobre toras em Wisconsin e a montagem do chassi de um veículo Ford, modelo T em Detroit.

O episódio final mostraria a cerimônia de naturalização do vencedor nos degraus do Capitólio, em Washington.

Veja também Mundo Trump cogita aceitar avião de luxo do Catar; aeronave deve ser usada como oficial do governo Mundo Presidente do México processa Google por mudar o nome do Golfo do México; entenda

PROJETO FOI IDEALIZADO POR PRODUTOR CANADENSE

O projeto foi idealizado por Rob Worsoff, roteirista e produtor de origem canadense, que afirmou ter concebido a ideia durante o próprio processo de naturalização nos Estados Unidos. “Precisamos de uma conversa nacional sobre o que significa ser americano”, declarou. “Precisamos ser lembrados do orgulho e da honra que é ser americano".

Worsoff afirma que a participação no programa não teria qualquer consequência jurídica para os imigrantes. “Acho que isso é besteira”, disse, em referência à possibilidade de deportação ou prejuízo no processo migratório. “O que vai acontecer é que vamos conhecer essas pessoas, suas histórias e suas jornadas, e estaremos celebrando elas como seres humanos”, acrescentou. “Estamos dando um rosto a essas pessoas, às suas trajetórias.”

Em entrevista ao Wall Street Journal, o produtor negou que o programa represente uma versão dos “Jogos Vorazes” para imigrantes. “Não é, ‘Ei, se você perder, vamos te mandar embora de navio para fora do país’”, afirmou, ao rebater comparações com o romance distópico de Suzanne Collins.

O formato definitivo do programa dependeria da adesão de emissoras interessadas e da disposição do governo federal em permitir a realização dos episódios em parceria com o Departamento de Segurança Interna.

INVESTIMENTO NO AUDIOVISUAL

A proposta surge em meio ao endurecimento da política migratória sob a administração de Donald Trump. Desde que assumiu o cargo, a secretária Kristi Noem tem investido em estratégias de comunicação de forte apelo visual e popular, utilizando formatos televisivos para divulgar ações do governo.

Durante o primeiro mandato do republicano, o DHS já havia colaborado com produções audiovisuais. Em 2017, o departamento autorizou o acesso de cineastas a operações da Imigração e Alfândega (ICE), resultando na série documental "Immigration Nation", lançada posteriormente pela plataforma Netflix.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.