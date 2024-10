Vírus Marburg: 11 pessoas já morreram pela doença que é tão letal quanto o Ebola

Subiu para 11 o número de pessoas mortas na Ruanda pelo vírus Marburg, de acordo com comunicado do Ministério da Saúde do país. Cerca de 29 pessoas contraíram o vírus desde o início do surto, no dia 27 de setembro. A maioria das vítimas era funcionária da área da saúde.

Segundo o ministério, das pessoas com casos confirmados da doença, 19 delas estavam em observação extensiva pelas autoridades de saúde do país.

“O Ministério da Saúde aconselha os ruandeses a permanecerem vigilantes e fortalecerem as medidas preventivas, garantindo a higiene, lavando as mãos com sabão e tomando as medidas de precaução necessárias quando em contato com outros indivíduos”, reforça o comunicado.

Os Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) disseram, na terça-feira (1º), que mais de 290 pessoas que tiveram contato com os indivíduos contaminados estão sendo rastreadas para terem suas condições de saúde observadas atentamente.

Veja também Mundo Família real britânica anuncia mais um bebê dois anos após morte da rainha Elizabeth II Mundo Bomba da 2ª Guerra Mundial explode em aeroporto no Japão

Nesta quinta-feira (3), o ministro da saúde da Ruanda, H.E. Sabin Nsanzimana, se reunirá com a organização para discutir esforços para ampliar e fortalecer os sistemas de saúde do país, na tentativa de evitar a proliferação do vírus.

Segundo o CDC, os mesmos protocolos foram usados para conter o surto de outro vírus letal que atingiu países da África, o Ebola. O Marburg é da família Filoviridae, mesma do Ebola, que causa uma febre hemorrágica com mortalidade de 88%.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) coordena as ações para controle e prevenção de casos no país e em nações vizinhas.

Onde surgiu o vírus de Marburg?

Esse vírus, antes conhecido como febre hemorrágica de Marburg, foi batizado pela cidade alemã onde foi detectado pela primeira vez, em 1967, em um laboratório cuja equipe estava em contato com macacos com a doença, importados de Uganda.

No mesmo ano, dois outros surtos foram detectados em laboratórios em Frankfurt, Alemanha e em Belgrado (Iugoslávia, hoje Sérvia). Sete pessoas morreram da doença.

Como o vírus é transmitido?

O Marburg é transmitido entre humanos por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, ou com superfícies ou materiais, de acordo com a OMS.

Quais são os sintomas da doença?

Segundo a OMS, os principais sintomas da transmissão do vírus são:

febre;

dor nas costas;

dor muscular;

dor de estômago;

perda de apetite;

vômito;

letargia;

irritação na pele;

dificuldade em engolir;

dor de cabeça;

diarreia;

soluço;

dificuldade para respirar.

Há tratamento ou vacina para o Marburg?

Não há vacinas ou tratamentos antivirais aprovados, embora uma série de fármacos estejam em testes. A OMS criou um consórcio para vacinas contra o vírus Marburg (MARVAC) e algumas delas já estão nas fases finais de testes.