A nova cepa, chamada "Clado 1b", pode ser até dez vezes mais letal que a variante responsável pelo surto de três anos atrás
A Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou pelo menos mil casos da doença
Avaliação da entidade é que o corte pode resultar em retrocessos significativos, até mesmo nos investimentos em avanços científicos de saúde pública
Em comunicado, a organização destacou o papel essencial da entidade na proteção da saúde global, incluindo a dos cidadãos norte-americanos
Doença tem mortalidade de 88%, de acordo com a OMS
Plano busca melhorar o acesso às vacinas, principalmente nos países mais afetados
Existe um comitê de especialistas que trabalha no desenvolvimento de uma vacina nacional desde 2022
Hans Kluge destaca a necessidade de aquisição de vacinas e medicamentos antivirais para os que mais precisam
Mudança ocorre em meio ao crescimento dos casos na África
Zika e chikungunya estão entre as preocupações da Organização