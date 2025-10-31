Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Braço com erupções de Mpox para ilustrar matéria sobre o surgimento da primeira variante no Brasil

Ser Saúde

Veja o que se sabe até o momento sobre a nova variante da Mpox identificada no Brasil

A nova cepa, chamada "Clado 1b", pode ser até dez vezes mais letal que a variante responsável pelo surto de três anos atrás

Redação 10 de Março de 2025
Organização Mundial de Saúde

Mundo

'Doença misteriosa' que matou mais de 50 pessoas no Congo pode ser malária, dizem autoridades

A Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou pelo menos mil casos da doença

Redação 28 de Fevereiro de 2025
Prédio-sede da agência das Nações Unidas para a AIDS (UNAIDS) em Genebra, na Suíça

Ser Saúde

Corte de Trump em recursos contra a Aids pode causar uma 'ameaça global', diz OMS

Avaliação da entidade é que o corte pode resultar em retrocessos significativos, até mesmo nos investimentos em avanços científicos de saúde pública

Redação 29 de Janeiro de 2025
Imagem da placa da OMS.

Mundo

OMS espera que Trump reconsidere saída dos EUA da organização

Em comunicado, a organização destacou o papel essencial da entidade na proteção da saúde global, incluindo a dos cidadãos norte-americanos

Redação, Agência Brasil 21 de Janeiro de 2025
Vírus Marburg: entenda por que doença é tão letal quanto Ebola

Mundo

Vírus Marburg: 11 pessoas já morreram pela doença que é tão letal quanto o Ebola

Doença tem mortalidade de 88%, de acordo com a OMS

Redação 03 de Outubro de 2024
Mãos de paciente com mpox

Ser Saúde

OMS anuncia plano para conter surtos de transmissão de mpox

Plano busca melhorar o acesso às vacinas, principalmente nos países mais afetados

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 26 de Agosto de 2024
Esta é uma foto da vacina contra a Mpox / vacinação contra Mpox / vacina Mpox

País

Existe vacina para a Mpox?

Existe um comitê de especialistas que trabalha no desenvolvimento de uma vacina nacional desde 2022

Redação 24 de Agosto de 2024
Isolamento por mpox em hospital no Paquistão

Ser Saúde

Mpox não é nova Covid, diz diretor da OMS na Europa

Hans Kluge destaca a necessidade de aquisição de vacinas e medicamentos antivirais para os que mais precisam

Diário do Nordeste/Agência Brasil 20 de Agosto de 2024
Paciente com a Mpox

Mundo

Mpox volta a ser emergência sanitária global, declara OMS; veja sintomas da doença

Mudança ocorre em meio ao crescimento dos casos na África

Redação 14 de Agosto de 2024
Fachada da OMS

Mundo

OMS atualiza lista de 37 vírus e bactérias que podem causar nova pandemia; saiba mais

Zika e chikungunya estão entre as preocupações da Organização

Redação 08 de Agosto de 2024
1 2 3